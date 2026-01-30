影/蔣萬安民調輾壓大勝！陳鳳馨爆綠營最大問題：沒人能阻止他

近期幾份民調顯示，2026年的台北市長選戰，現任市長蔣萬安大幅勝過行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君和綠委王世堅等人，引發討論。資深媒體人陳鳳馨表示，蔣萬安有很強的外溢效應，且民進黨沒有人能阻止他。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

陳鳳馨今天在中天節目《大新聞大爆卦》表示，好的事情、壞的事情都可能成為外溢效應。她認為，現在蔣萬安的外溢效應是很明顯的，民進黨最大的問題是根本沒有人能夠阻擋他。過往的選舉中，面對對手的政治明星，就是必須派出強棒拖住他，但現在的情況是，民進黨不論推派誰，好像都沒有什麼太大的效果。

王世堅。（圖／中天新聞）

陳鳳馨指出，TVBS公布的最新民調顯示，蔣萬安在年輕族群大有斬獲，她認為這和蔣萬安推動營養午餐免費政策有關。同時，民進黨本來有些人是要反對的，但後來也跟進了，這就代表蔣萬安是對的，「他當然就是領先者，那我們當然跟著領先者走。」

鄭麗君。（圖／中天新聞）

不過，陳鳳馨也提醒，民進黨實際的支持度應該沒有民調數字呈現的這麼低，民進黨在整個台北市應該還有30%的鐵票，如果就70%的投票率來看的話，應該還是會有4成到4成5的實力，所以也不能夠小看。

