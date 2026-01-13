影/蕭淑慎自爆「無性婚姻」！持續接受標靶治療 丈夫暖回應

女星蕭淑慎日前在Podcast節目《薔栗膠》中驚爆，與小15歲丈夫梁軒安已無性生活，甚至大方准許對方「花錢解決」生理需求。針對妻子驚人發言，梁軒安受訪時無奈表示，目前重心都在工作與妻子健康，也透露蕭淑慎目前仍持續接受標靶治療。

蕭淑慎與梁軒安結婚近9年。 （圖／翻攝自 蕭淑慎 臉書）

這場風波源於蕭淑慎在薔薔（林嘉凌）主持的節目中吐露真心話，承認結婚近9年來，與丈夫早已無親密接觸。她不諱言可以接受另一半在外尋求生理宣洩，但絕對不能被媒體拍到。她強調，這並非因為有第三者介入，純粹是雙方價值觀差異大，導致長期摩擦與疏離。

蕭淑慎在Podcast節目《薔栗膠》中驚爆，與丈夫梁軒安已無性生活。 （圖／翻攝自 林嘉凌薔薔Maze 臉書）

儘管言論大膽，蕭淑慎卻嚴正否認兩人屬於「開放式關係」。她自認性格保守，既然選擇步入婚姻就會尊重體制。她認為男人「偷吃」並不算什麼大事，甚至認為對方「花錢解決比較乾脆」。

蕭淑慎否認兩人屬於「開放式關係」。 （圖／翻攝自 林嘉凌薔薔Maze 臉書）

對此，梁軒安回應，當天僅是陪同錄影，節目內容多少帶有娛樂性質，盼外界輕鬆看待。他透露蕭淑慎持續接受標靶治療，藥物副作用明顯，因此首要考量絕對是伴侶的身體狀況。他直言自己忙到分身乏術，並打趣說自己體力較佳，哪天老婆真的撲上來，他反而會喊「老公拜託」。

