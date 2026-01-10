影／薔薔流落街頭？兄弟喊「上柬埔寨救人」本人親回：太晚了

有網友指出，柬埔寨受害網紅長得像女星薔薔（林嘉凌）。（圖／翻攝自微博＠阿夏夏養貓準則、薔薔臉書）





中國一名20歲女網紅吳甄楨（Umi）被目擊流落於柬埔寨街頭，她的面容蠟黃，雙腿疑似骨折，相關畫面曝光後引發外界高度關注。不過，近期有網友指出，這名網紅長得像女星薔薔（林嘉凌），對此，薔薔也親上火線回應了。

網友直呼像薔薔 親上火線回應了

薔薔日前在臉書發布影片表示，自己曾查證該名女子的相關資料，發現吳甄楨過去曾在柬埔寨西港的一處夜間娛樂場所工作，並指稱她疑似因長期吸食毒品，才導致如今健康狀況惡化。

有江湖兄弟在看到受害女子的照片，以為是薔薔，還跟薔薔說要衝去柬埔寨救她。對此，薔薔也幽默回應「現在救已經太晚了」。薔薔也提到，自己先前曾赴柬埔寨拍攝影片，她之後也會請友人送水果到吳甄楨所在的病房，以表關心與慰問之意。

影片一出後，也引來不少網友熱議。有網友表示，「我第一時間也覺得像薔薔」、「我滑到新聞，就一直覺得像誰，直到滑到你這篇，才豁然開朗。對啦，就是你啦」、「真的以為是薔薔笑死」，也有網友讚賞薔薔的行為，表示「還請人去關心真的出事的人，真不錯」。

回顧事發經過

據了解，吳甄楨被發現時癱坐在路邊，臉部滿是汙垢、頭髮凌亂打結，手中握有醫療影像資料，雙腿佈滿黑紫色瘀青，疑似出現骨折情形，模樣相當狼狽。吳甄楨的父母得知女兒流落在外的消息後，也趕緊緊急聯繫各方協助，於1月6日去柬埔寨帶她回國。

在獲得救助後，吳甄楨透過視訊接受《中國新聞週刊》專訪。吳甄楨表示，自己是在2025年3月經朋友介紹前往柬埔寨，從事服務業相關工作，期間曾結識一名男友，雙方後來已分手。吳甄楨強調，自己並非主動流落街頭，而是因行動不便、健康狀況欠佳，房東基於安全考量，才要求她離開住處。

不過，在受訪過程中，吳甄楨對多數關鍵細節的說法顯得模糊，僅提及曾一度被人限制行動數日，但對相關原因與地點皆不願多作說明，實際工作內容也未清楚交代。相關說法仍引發外界質疑，事件真相有待進一步釐清。

