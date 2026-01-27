影/藍台中市長人選陷僵局 黃揚明獻最佳解方並示警：綠已開始拔樁了

面對年底的九合一大選，藍綠白各陣營都已開始布局，其中台中市長部分，民進黨確定提名立委何欣純參選，國民黨目前仍陷入「姐弟之爭」，引發地方基層焦慮。對此，資深媒體人黃揚明示警，相較於何欣純早已在地方基層走跳，甚至是開始拔樁，藍營要盡早設定協調期限，啟動初選機制並定於一尊，避免陷入內耗。

黃揚明今（27）日上中天新聞《大新聞大爆卦》提到，8年前台中市長初選，江啟臣以不到1個百分點的些微差距落敗，但他隨後就立刻表態支持盧秀燕，後來地方都認為，江啟臣要接班應該不會有太大意外。但若是黨內有人想要爭取，黨主席總不能說，「不行喔！就是江啟臣了喔！」畢竟台中市是執政縣市，倘若有2個人以上要競逐，就是要有初選機制，畢竟當初盧秀燕也示範了。

黃揚明認為，以盧秀燕的立場，她也不好去說把誰勸退之類的，這的確是個難題，但應該要盡早解套。就以楊瓊瓔來說，她過去沒有想要選市長的野心嗎？當年她立委落選，之後當了副市長，還是勤跑基層積極布局，那時候她就是有意願的。對楊瓊瓔而言，這可能是「政治生涯最後一次挑戰台中市長」，倘若黨內連個機會都不給，恐怕難以服眾，所以初選還是決定人選的最合理方式。



黃揚明舉這次民進黨台南市長初選為例，當時陳亭妃和林俊憲角逐，各界均認為陳亭妃勝出機率大，「林俊憲一定不服，覺得怎麼會是陳亭妃，但民調出來還是陳亭妃，那也只能認了」，唯有透過民調機制確認人選，敗選者才會接受結果。倘若國民黨要避免爭議，他認為的最佳解方，就是清楚設定協調期限，倘若最後協調不成，就立刻啟動全民調初選，讓人選早日出爐定案。

黃揚明也提醒，目前藍營在選戰節奏上明顯落後，相較於綠營早已在多個縣市確定人選，也早早開始跑行程，反觀國民黨還在內部協調，基層產生焦慮感，「藍營的樁腳都覺得，人家已經在那邊拔樁了，你還在那邊搞來搞去」。



最後黃揚明總結，台中市長這一局對藍營而言並非難打，關鍵在於國民黨是否能夠以制度化方式處理接班問題，千萬不要搞到撕破臉、黨內互打，讓各方提出市政願景，透過初選決勝負，才能盡早整合面對接下來的大選。

