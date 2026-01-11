影》藍營中市長提名戰 江啟臣喊話黨中央：時間不等人

立法院副院長江啟臣前往水湳市場發放春聯現場人氣沸騰。（馮惠宜攝）

國民黨台中市長提名陷入立法院副院長江啟臣及資深立委楊瓊瓔「姐弟之爭」懸而未決，面對市長盧秀燕表態盼黨中央於1月底前敲定人選，國民黨主席鄭麗文也表示，將視本月16日的協調結果再行定奪。對此，江啟臣11日直言，距離11月底選戰僅剩約10個月，相關作業必須「務實」且「趕快確定」，並說「時間是不會等人的！」。

針對提名進度，鄭麗文10日南下台中時表示，預計16日針對相關人選先行展開協調。江啟臣11日上午前往水湳市場發放春聯時受訪回應，不論是黨中央、市長，或是基層議員及里長，都能感受到時間越來越緊迫；及早定案不僅是為了參選人，更是為了讓基層支持者與助選團隊能「定下心來」，全力投入備戰。

但當媒體問及日前是否曾與鄭麗文針對提名議題進行交流，江啟臣一連用了多次「都沒有」予以否認，甚至強調雙方即便在公開場合碰面，也「完全沒有交談」，更未談及任何相關事宜。

儘管黨內提名未定，江啟臣持續在地方展開「陸戰」，11日上午他在立委黃健豪、廖偉翔，以及市議員張廖乃綸、楊大鋐、黃馨慧等多位地方要角的陪同下，前往水湳市場發放春聯。現場人氣沸騰，不僅大批婆媽爭相包圍要求合影，連不少男粉絲也主動上前要求合照。

面對外界關注他與楊瓊瓔的競爭關係，江啟臣重申，目前的唯一目標就是「提出最能勝選的人」，強調這才是大眾最期待的結果。

