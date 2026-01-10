影》藍營台中市長「姐弟之爭」誰出線？ 盧秀燕曝內部民調：都勝券在握

盧秀燕受訪畫面。（取自中時新聞網直播）

國民黨台中市長提名，出現立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔「姐弟之爭」，黨中央16日將邀請2人協調。台中市長盧秀燕今（10日）被問及相關議題時，她透露，從內部民調看起來，不管是江啟臣或楊瓊瓔出線，都是勝券在握，但她個人希望人選能在1月底前定案。

盧秀燕今出席玉京天公祖總廟龍柱完成大典，在接受媒體聯訪時，被問及「由誰來代表藍營參選下屆台中市長？」她回應，今年底市長選舉在11月底進行，距離現在大概只有10個月左右，時間已經非常地緊迫，個人希望這個月底前能夠有所決定，因接下來2月馬上要過年，如果在年前、1月底前決定，候選人有更多時間來向市民請託，也讓藍營支持者安定下來，不要為此事有點焦慮，現有兩位非常優秀候選人，也具有實力。

盧秀燕也提到，「從內部民調看起來，我可以稍微透露一下，他們兩位不管哪一位出線，都是勝券在握，不過呢，這個領先必須維持，所以市長候選人必須早日定案，個人希望在1月底前定案。」

