影/藍營宜蘭縣長人選之爭 賴苡任示警：誰出線都會苦戰

爭取國民黨年底宜蘭縣長選舉角逐資格的立委吳宗憲與縣議長張勝德，一致同意採「內參全民調」決定由誰代表參選。爭取黨內提名參選台北市議員的賴苡任解析，吳宗憲與他一樣，過去的形象讓民進黨支持者超級討厭，所以一旦全民調；或投入地方選舉，就會面臨這種壓力；張勝德就比較沒這問題，但不論誰出線，都還得面對藍白合的問題。

賴苡任。（中天新聞）

賴苡任今天在中天《大新聞大爆卦》針對國民黨宜蘭縣長初選問題，提出分析。他指出，初選規則「三七制」，即三成黨員投票、七成民調，到底對誰有利？在新竹縣與宜蘭縣完全顛倒過；在新竹縣方面，他比較支持徐欣瑩。

他認為，這次縣市長選舉，國民黨有多位立委要投入參選，這些委員們過去在立法院就是「兄弟姐妹」、就是同事，當他們都去各地方擔任縣市首長時，彼此縣市之間的串聯、縣市共享，「一方有難八方來援」的功能、這種情誼會更能體現出來。

他說，其次是現在的縣市執政，別忘了要為2028做準備。2028是全國縣市投票，每一位縣市長能動員出多少藍白的票，很重要，必須用地方包圍中央的方法，所以如果現在是由一位有中央歷練，並且是跟其他縣市有機會當選縣市長的國民黨立委，對2028國民黨重返執政是比較有利的。

賴苡任指出，宜蘭縣方面，目前民調可知，吳宗憲與張勝德民調差距很近，在誤差範圍內，在政黨傾向裡，支持國民黨的，吳宗憲大勝，但政黨傾向裡支持民進黨的，張勝德大勝，先不談灌不灌票的問題。

賴苡任說，他與吳宗憲討論過這問題，因為他們兩人狀況一樣，即過去的形象都讓民進黨支持者超級討厭，所以他與吳兩人在黨內民調支持度非常高，但全國性民調，接到電話的民眾可能是民進黨支持者，一聽到他們的名字就不會選擇支持，所以做全民調時，反而對吳宗憲不利，但吳願採全民調，這是初選的好樣板。

賴苡任認為，以吳宗憲的現況來看，他必須積極爭取中間選民，因為問題不在知名度，而在過去強力、勇敢的對抗民進黨，這是他投入地方選舉時要面對的壓力。而全民調對張勝德而言，就比較沒有這方面的問題。

賴苡任強調，國民黨在宜蘭縣即便順利產出人選，但別忘了，還有藍白合的問題，所以他呼籲支持者，不論支持哪一個人，都一定要堅持支持的對象。

