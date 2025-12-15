（影）藍營若民調 何欣純：尊重綠營支持者的智慧

[Newtalk新聞] 2026年台中市長選舉國民黨初選，立委楊瓊瓔及立法院副院長江啟臣都正式表態，已獲民進黨提名的立委何欣純今（15）日表示，如果支持者問她「電話民調如何回答？」她會要支持者「如實表達，尊重選民的智慧」。





台中政壇人士分析，根據國民黨的內參民調，由江啟臣代表參選市長，比楊瓊瓔更容易贏過何欣純，而若是楊瓊瓔對決何欣純，楊只有小幅度領先且在誤差範圍內。站在綠營的立場，當然是希望國民黨派楊瓊瓔參選，況且在楊瓊瓔尚未宣布參選前，包括何欣純在內的諸多綠營民代都發言「鼓勵」楊瓊瓔，意圖非常明顯。

何欣純今天被問到，如果國民黨的初選最後要進入民調階段，「你的支持者問你該如何去回答民調？你會怎麼告訴你的支持者？」何欣純表示：「我會告訴我的支持者，接到民調電話，就如實的表達自己的意見，我想尊重選民個人的智慧，也尊重選民個人的選擇跟說法。」





台中市長選舉目前檯面上浮現的3人都來自原縣區，何欣純說：「我過去的選區在屯區，所以我現在非常積極參與市區行程，包括拜訪里長、選民參與原市區內的社團活動，昨天我也跟江肇國議員在市區合辦聖誕音樂會，也會陸續辦理相關的親子文化、藝文活動等等，市政辦公室選在南屯區，年底前會對外開箱，會邀請各方好友來這裡看看何欣純對台中市的市政願景。」

