影/藍白主席會面前夕！陳智菡轉述柯文哲善意提醒：選戰非常複雜

國民黨主席鄭麗文明（19）日將與民眾黨主席於新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，進行她上任以來的首次藍白合會談，藍白雙方幕僚今（18）日到現場勘查場地，民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡轉述創黨主席柯文哲的提醒。

陳智菡18日受訪。（圖／中天新聞）

明日藍白主席會面，雙方幕僚今（18）日在凱悅嘉軒酒店進行場地勘察與細節溝通，現場氣氛熱絡，國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長李哲華、民眾黨秘書長周榆修等人一起討論黨主席進場動線、座位安排及送禮流程等細節，雙方進行了密切的溝通與協調。

陳智菡在現場接受媒體聯訪時表示：「事實上大家都知道選戰非常的複雜，越到後頭，複雜的程度就越讓人難以處理，比方說各自的支持者都已經鐵了心要支持自己的這個對象，那到最後才整合成功的難度就會提高。」

陳智菡指出：「所以其實柯主席整合了過去的經驗，他也具體的告訴主席說，其實在時間的部分也要掌握，另外雙邊之間如何建立一個真正可以溝通的幕僚平台，包含像是民調的問題設計、民調的份數到底有多少，還有大概在哪個時間段裡頭要進行民調，其實它都會相當程度的影響民調的結果，所以他也希望這些東西都能夠以公開透明而且充分溝通的方式來進行，這是主席以過去的經驗提出來的一個善意提醒。」

