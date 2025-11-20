影/藍白合讓民進黨怕了？柯志恩揭綠必毀白人設手段：柯文哲是完成式

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨（19）日進行「藍白高峰會」，這也是鄭麗文上任後首次與白營會談。各界關注2026九合一選舉是否藍白合，雙方預計最晚明年3月前完成提名協調機制討論。對此，國民黨立委柯志恩指出，從現在到2026選前，可想見民進黨必定會見縫插針，製造藍白矛盾，她甚至不客氣度說，「民進黨必定會極力毀滅民眾黨人設，柯文哲是完成式，黃國昌是進行式」。

國民黨立委柯志恩。（圖／中天新聞）

柯志恩今（20）日上中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》，主持人李珮萱提到，從昨天到現在一直有相關報導出來，綠營似乎已發現不太對勁，現在更用力的想要分化藍白，從民進黨對於這件事立刻做出批評，就可以看出他們有多怕，企圖要壓制藍白氣勢，並在高度警戒中了。

柯志恩則說，她認為從現在開始到明年2026投票前，想必會看到民進黨想辦法見縫插針，企圖製造藍白之間的矛盾，尤其是會特別針對民眾黨。

柯志恩表示，相對於國民黨，民眾黨應該是吸走民進黨青年票最多的，這是綠營從過去以來就耿耿於懷，她也坦言，「說實在的，國民黨要爭取年輕人的票，可能還有一些些需要努力的空間」。從上次柯文哲選總統，他幾乎囊括30歲以下大約7、8成的票，這些過去大多是民進黨獨佔，因此成為民進黨亟欲打擊的目標。

民眾黨前主席柯文哲。（資料照／中天新聞）

柯志恩提到，民進黨透過金流議題打擊柯文哲的形象，並持續破壞黃國昌的形象，主要就是因為黃國昌揭露民進黨的「謊言」並深受年輕人歡迎。倘若綠營想要讓這些年輕人可以重回民進黨懷抱，那就要把年輕人喜歡的幾個神，像是柯文哲和黃國昌，有種方法就是「把他們的人設摧毀掉」。

以柯文哲涉入京華城案來說，柯志恩認為，到現在金流都還不清楚的情況下，就將他羈押快1年時間，「你說人設有沒有因此受到影響？絕對會是有，雖然還是有很多小草不離不棄」。

另一方面，對於黃國昌的毀滅，柯志恩直言就是「現在進行式」，畢竟無論是他的直播，亦或是立院的問政表現，其實是受到許多青年人喜歡和支持。

柯志恩指出，這些過去認為民進黨可以的，現在經由黃國昌的不斷論述與揭弊，這些人才發現，過去民進黨所堆疊出來的形象，被黃國昌一弄就像是戳破神話和謊言，這對民進黨是恨之入骨，因此勢必要把黃國昌的人設徹底摧毀。

柯志恩揭露民進黨從現在到2026選前勢必會極力摧毀白營的人設。（資料照／中天新聞）

最後柯志恩強調，別說民眾黨之前就已經是不可小覷的力量，現在白又要和藍合在一起，兩股力量結合，這對綠營而言，無論是2026或2028，都是能否掌權的重要變數，他們沒有那個能耐，可重新堆疊過去大家的信任，所以最好的方式就是讓其他人跟你一樣爛，「民進黨必定會極力毀滅民眾黨人設，柯文哲是完成式，黃國昌是進行式」。

