影》藍白封殺總預算 賴清德請託韓國瑜「發揮功能」速審

立法院第11屆第4會期落幕，然而包括115年度中央政府總預算、國防特別條例等仍繼續卡關，藍綠白持續交鋒。總統賴清德今（2日）則是表示，要請託立法院長韓國瑜，也能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全，或者是經濟發展、人民的福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能夠盡速完成審議。

賴清德今赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，在接受媒體聯訪時表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣的在阻撓，可是卻用盡全力、因人設事，強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時也通過了國民黨再度擁有黨產，這樣做到底對不對，希望全國的民眾能夠評評理。

媒體追問「藍白所推衛廣、不當黨產條例等法案，府院是否會以不副署因應？」賴清德表示，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲、合法的方式來面對，目前他們正在積極的在跟專家學者討論當中。

至於被問及如何看待立法院長角色職責，是否有好好被運用跟發揮？賴清德表示，對於立法院院長，身為總統沒有批評，只有請託了，「我要請託韓國瑜院長，也能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全，或者是經濟發展、人民的福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能夠盡速完成審議，讓國防特別預算也能夠盡速通過，這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。」

