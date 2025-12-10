影／藍白智庫首碰面共識議題曝 賴香伶喊話卓榮泰知所進退

賴香伶透露藍白智庫首碰面，高度共識議題曝光。

藍白智庫昨天（9日）首度見面，民眾黨政策會執行長賴香伶透露居住正義與環境生態議題具有高度共識。針對財劃法覆議案遭否決，閣揆卓榮泰竟說沒有必須執行的壓力，完全不尊重國會，她呼籲要知所進退。

賴香伶接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時表示，藍白智庫對於高房價引發民怨，與光電弊案造成生態浩劫，具有高度共識將務實提出政策建議。

賴香伶表示，政治可以競爭，但台灣的未來需要一起努力，民眾黨政策會與國民黨國政基金會團隊首次會面，雙方有高度共識，必須嚴肅面對台灣環境破壞生態、人口結構失衡，高房價以及經濟發展失衡等問題，雖是不同政黨，但對台灣未來的發展藍圖，仍有許多共同的期待與目標。

廣告 廣告

針對卓榮泰指財劃法無必須執行壓力，賴香伶痛批對國會完全不尊重，這樣的行政院長還可以不下台，呼籲要知所進退，這句話不得體，同時破壞憲政體制，歷史之名已經留在他身上。