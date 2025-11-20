影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥

台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。

李四川20日受訪。（圖／中天新聞）

國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席於新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，進行鄭麗文上任以來的首次藍白合會談，民眾黨主席針對自己表態角逐2026新北市長選舉表示：「最後如果我有機會代表在野聯盟選新北市，我一定全力以赴、使命必達，如果男主角不是我，千萬不用擔心我會扯後腿，也不用擔心我會袖手旁觀，我會跳到第一線，用最大的力量輔選。」

李四川20日受訪。（圖／中天新聞）

李四川今日受訪時，媒體詢問對於昨日藍白合峰會提到新北市長初選有何看法？李四川表示：「說實在我昨天也沒有去看黨裡面的狀況，這個部分大概也不是市政府必要的工作，所以就這個部分我說實在我也沒有什麼評論。我前面也講過，黨如果要我負責任，或是要我承擔，我一定不會排斥。」

