影／藝啟彰華 人間國寶陳啟村木雕藝術特展彰化生活美學館展出

▲「藝啟彰華—人間國寶陳啟村藝術特展」在國立彰化生活美學館展出，館長尹彙武誠摯邀請各界把握展期，走訪彰化、走進美學館，親身感受人間國寶精湛而動人的藝術魅力。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】文化部所屬國立彰化生活美學館自1月15日至3月1日，於館內第一、二展覽室舉辦「藝啟彰華—人間國寶陳啟村藝術特展」，完整呈現臺灣重要木雕工藝家陳啟村多年來深厚的創作成果與藝術精神。展覽開幕式將於1月17日（星期六）下午2時30分舉行，彰化生活美學館館長尹彙武誠摯邀請各界把握展期，走訪彰化、走進美學館，親身感受人間國寶精湛而動人的藝術魅力。

陳啟村於2019年獲文化部登錄為「重要傳統工藝—木雕」保存者（人間國寶），成為當時最年輕的獲選者，並於2020年榮獲「國家工藝成就獎」，是當代臺灣最具代表性的木雕藝術家之一。

▲展出作品內容相當多元，其中也包含備受關注的經典作品，如曾為臺南下營九龍太子宮所雕刻、曾遭竊後尋回的神像。（圖／記者林明佑攝）

出生於臺南的陳啟村，自1988年榮獲南美展首獎以來，陸續獲得第一屆奇美藝術獎、府城獎等多項重要肯定。除個人創作成就卓著外，他亦長期投入藝術推廣與傳承工作，與多所大學合作，將木工藝結合108課綱，發展高中職教學教案，建立系統性的傳習機制。陳啟村並曾擔任「府城傳統藝術學會」、「臺灣工藝之家協會」、「臺南美術研究會」等藝術團體理事長，並於2022年出任「臺灣工藝聯盟總會」總會長，積極促進臺灣工藝、傳統文化與跨領域藝術的交流發展。

▲「藝啟彰華—人間國寶陳啟村藝術特展」展場一隅。（圖／記者林明佑攝）

陳啟村木雕藝術的最大特色，在於「中西融會」的美學風格。他以傳統福州派粧佛藝術為根基，熟稔漆藝與粉線裝飾技法，同時吸收西方素描與現代雕塑的藝術養分。雖然木雕屬於「減法」創作，但他透過多元學習拓展視野，以精準刀工刻劃人物神韻與姿態，並以「加法學習」突破傳統框架，強調作品不僅展現技法，更蘊含生命力與藝術美感。

其創作題材多取自日常生活、民間信仰與歷史民俗，善於以細膩刀法呈現人物表情、衣紋與動態，線條灑脫而富有神采。創作前，他會先透過繪畫與設計完整構思作品的線條與形式，達到「意在刀間、胸有成竹」的創作境界。

回顧陳啟村的藝術歷程，是一條融合傳統與現代、不斷精進技藝的道路。國小畢業後，他在光華佛像雕刻店度過四年學徒歲月，出師後於「人樂軒」擔任頭手師傅；退伍後，更騎著機車走遍全臺各地廟宇，拍攝神像作為創作參考，累積豐厚養分。同時，他積極接觸西方美學，向曾培堯學習西畫素描，並師從現代雕塑大師陳英傑，汲取雕塑理論，將西方藝術精神融入傳統木雕之中。

彰化生活美學館館長尹彙武表示，陳啟村不僅是最年輕的人間國寶，更曾榮獲國家工藝成就獎，並長期擔任工藝界重要社團的領導職務，對公共事務與工藝推廣投注極大心力。其作品融合東西方美學、結合傳統與當代，無論在人物表情、服飾線條或刀痕韻味上，都展現出極高藝術張力，令人動容。

尹彙武指出，本次展出作品內容相當多元，涵蓋民間信仰、生命關懷與日常生活等主題，其中也包含備受關注的經典作品，如曾為臺南下營九龍太子宮所雕刻、曾遭竊後尋回的神像，以及為名模林志玲婚禮喜餅所設計的木雕作品，另亦展出象徵公共空間意象的重要創作，讓觀眾一窺陳啟村藝術創作的多元面貌。