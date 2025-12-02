影/「藝術燈座」找掩護！小港機場揪出2億20公斤海洛因

橋頭地檢署會同刑事警察局國際刑警科破獲跨國運毒集團，查獲隱身越南、寮國的毒梟，利用樹脂藝術燈座底座夾藏海洛因磚，自越南河內以空運快捷包裹方式走私毒品入境，共查扣52塊海洛因磚，黑市價值逾2億元，逮捕3名泰籍嫌犯，其中一對泰籍情侶檔經法院裁定羈押禁見。

越南、寮國毒梟，利用樹脂藝術燈座底座夾藏海洛因磚，企圖走私入境，被專案小組查獲攔截。（圖／橋頭地檢署提供）

刑事警察局國際科掌握情資指出，越南、寮國近期接連查獲多件海洛因走私案件，疑有跨境運毒集團藉由「藝術燈」名義報關，實則夾藏毒品運往越南或台灣。專案小組透過駐越南警務聯絡組洽詢越南公安部，交換比對跨境情資後，發現近期一批自越南寄送來台的包裹，高度異常，包括貨單號碼頻繁更換、申報內容同為燈具等家飾、收件人非本國人而為泰籍、越籍等外籍人士。

專案小組發現，10月底有一批樹脂藝術燈座分裝成7箱包裹，以空運快捷方式從越南河內寄抵高雄小港機場，經逐件清查共查獲13組藝術燈，緝毒人員出動電鋸、榔頭將底座撬開後，發現海洛因磚夾藏於藝術燈底座內，每組底座可容納4塊毒磚，總計52塊海洛因磚，總重19.875公斤，粗估市值2億元，收件人為高雄市的一名泰籍女移工。

越南、寮國毒梟，利用樹脂藝術燈座底座夾藏海洛因磚，企圖走私入境，被專案小組查獲攔截。（圖／橋頭地檢署提供）

該批包裹首先寄送至高雄市岡山的一家超商，收件人卻沒有出面領取，隨後變更收件地址到台中市太平區一家汽車旅館，又無人出面領取而退回太平區的貨運站。11月3日，一對泰國情侶檔入境機場後，攔搭計程車直奔汽車旅館領貨，當晚該情侶檔拆貨發現沒有毒品後慌張跑出旅館，埋伏警方一舉逮人。

警方要求該情侶檔配合繼續派送毒品，但遲遲沒有人出面領取。不久毒梟包下一台不知情的白牌計程車出面協助送貨，該司機向該情侶檔取走包裹，但因對方一直變換送貨地址，讓該司機漏夜於大台中地區繞行。隔日毒梟要求該司機持續送貨，但地點同樣一直變更，最後對方突然未有回應，警方只能收網，依據包裹的收件人逮捕泰籍女移工。

市值2億元的海洛因磚，被跨國毒梟藏在藝術燈具走私來台，所幸被專案小組及時攔截。（圖／橋頭地檢署）

橋頭地檢署檢察長張春暉指出，本案起於10月初接獲情資，立即指派主任檢察官施家榮、檢察官李侃穎，及刑事警察局國際刑警科、台北市、台中市、嘉義縣、高雄市各警察局、保安警察第三總隊、鐵路警察局及財政部關務署共同組成專案小組全力偵辦。專案小組的傑出成果，在台灣高等檢察署「第13波安居緝毒專案記者會」中，獲行政院院長卓榮泰公開表揚。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

