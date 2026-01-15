影／藝術療癒啟動心靈對話 鹿港圖書藝文中心「為愛上彩－與神對畫展」

▲鹿港鎮圖書藝文中心今年度首檔展覽「為愛上彩-與神對畫展」於今日正式亮相，鹿港鎮長許志宏誠摯邀請民眾前來觀展，共同感受藝術所帶來的療癒力量與精神啟發。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】鹿港鎮圖書藝文中心今年度首檔展覽「為愛上彩-與神對畫展」於今（15）日正式亮相，展期自115年1月15日至3月1日止。本次展覽透過藝術療癒與直覺創作，引領觀者走入內在心靈世界，展開一場自我與畫作、亦與神聖意識的深層對話，鹿港鎮長許志宏誠摯邀請民眾前來觀展，共同感受藝術所帶來的療癒力量與精神啟發。

展出者張碧霞為退休教師，自112年起接觸藝術療癒創作，首次以手指點畫方式完成作品，突破過往對「畫不像」的心理限制，關啟自由創作之門。其創作歷程結合內在覺察與情感釋放，在作畫過程中體驗到自在、流動與喜悅，並將創作視為一段與內在神聖意識相遇的旅程。短短三年間，已陸續參與多場個展與聯展，累積豐富展覽能量，本次於鹿港圖書藝文中心的展出，為張碧霞藝術創作之整體呈現。

廣告 廣告

▲展出者張碧霞為退休教師，自112年起接觸藝術療癒創作，首次以手指點畫方式完成作品，突破過往對「畫不像」的心理限制，關啟自由創作之門。（圖／記者林明佑攝）

展出作品多源自藝術療癒課程及隨性心靈創作，著重於創作當下的內在轉化，而非具象技巧的展現。張碧霞表示，畫作完成的瞬間，往往伴隨強烈的情緒流動與內心感動，這些稍縱即逝的美好，雖難以完整保留於畫面之中，卻成為心中最深刻的創作記憶。展出的每一幅作品，皆承載著情緒、感受與生命歷程，靜待觀者以自身生命經驗回應與詮釋。

▲張碧霞分享，她最初接觸藝術療癒創作時，因過去總擔心「畫不像」，長期不敢提筆作畫，直到在課程中老師鼓勵她以手指自由點畫，才讓內心長久以來的束縛瞬間鬆開。（圖／記者林明佑攝）

張碧霞分享，她最初接觸藝術療癒創作時，因過去總擔心「畫不像」，長期不敢提筆作畫，直到在課程中老師鼓勵她以手指自由點畫，才讓內心長久以來的束縛瞬間鬆開。她笑說：「只要用手指隨意點，就可以畫，那一刻我真的不再限制自己了。」也因此開啟持續創作的契機。

創作的動力亦來自對家人的愛。張碧霞提到，孫子來看展時的一句話深深觸動她，讓她決定持續創作、持續展覽，甚至在隔年於員林圖書館與孫子共同舉辦祖孫聯展。她坦言，自己是「為了愛而畫」，希望守護孫子對藝術的夢想，也讓愛透過畫作被看見。

此外，張碧霞也分享，老師曾對她說過一句影響深遠的話：「如果不愛自己，別人是感受不到你的愛的。」這句話讓她重新省思長期將自己放在最後的位置，並開始學習在創作與生活中照顧自己、接納自己。她指出，畫中如同五座山般的意象，象徵人生中的阻礙與關卡，也代表逐步跨越自我限制的過程。

鹿港鎮長許志宏表示，公所團隊持續透過藝文展演，引入當代藝術與心靈美學，豐富地方文化層次。本次「神聖對畫」展覽，結合藝術、療癒與自我探索，提供民眾在日常生活之外，可以沉澱心靈、重新傾聽自我的空間。希望大家把握展期，走進鹿港圖書藝文中心，與畫作對話，也與自己相遇，感受藝術帶來的溫柔力量。