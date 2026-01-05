影/蘆洲停車位爭奪戰！2男街頭大打出手 雙雙受傷送檢調

蘆洲區一處停車格引發2名男子激烈衝突，雙方為爭奪車位大打出手。警方接獲通報後迅速趕抵現場，將兩名傷勢不一的男子送醫治療，並依傷害罪嫌移送檢方偵辦。

蘆洲區一處停車格引發2名男子激烈衝突，雙方為爭奪車位大打出手。（圖／警方提供）

監視器畫面揭露了整起事件的經過。1月5日中午12時50分左右，41歲施姓男子駕駛綠色自小客車與34歲蔡姓男子駕駛黑色車輛，同時看見蘆洲區長榮路七號前一個停車格有白色車輛正準備駛離。兩車隨即競相駛向該車位，綠車位於前方、黑車緊跟在後，雙方一度陷入僵持狀態。

過程中，位於後方的蔡姓男子不斷按喇叭表達不滿，最終由施姓男子成功將綠車停入車格。蔡男不甘心，將車輛暫停在前方路邊後下車找施男理論，兩人言語交鋒迅速升級為肢體衝突，在街頭扭打成一團。監視器清楚記錄了兩人互相揮拳、撕扯的激烈畫面。

延平派出所員警獲報後立即到場制止衝突，並將兩人分開。（圖／警方提供）

延平派出所員警獲報後立即到場制止衝突，並將兩人分開。由於雙方均有受傷，施男右手拳頭出現擦挫傷、左臉頰紅腫，被送往新北市立聯合三重院區治療；蔡男則因頭部、臉部及頸部等多處擦挫傷，被送往新光醫院就醫。

警方表示，兩名男子在送醫處置後，均以傷害罪現行犯身分被帶回偵訊，隨後移送地方檢察署進一步偵辦。此案再次提醒民眾，停車糾紛應理性溝通解決，切勿訴諸暴力，以免觸法受罰。

兩名男子在送醫處置後，均以傷害罪現行犯身分被帶回偵訊，隨後移送地方檢察署進一步偵辦。（圖／警方提供）

