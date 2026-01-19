影/蘆洲啃老男弒雙親躲工地2天！晚間落網辯：父母管教過嚴

新北市蘆洲區發生一起驚悚的弒親事件，37歲的廖姓男子涉嫌持刀殺害其75歲的父母。據警方調查，廖男在犯案後逃至三重區，並在工地躲藏了兩天，最終於當晚被捕。他供稱因為父母對他的管教過於嚴厲，從小到大都遭到打罵，導致他長期忍受不滿，才會預謀犯案。

新北市蘆洲區發生一起驚悚的弒親事件，67歲的廖姓男子涉嫌持刀殺害其75歲的父母。（圖／翻攝畫面）

據悉，凶嫌在前天晚間犯案後，騎機車前往三重區三和路，為躲避警方追查，將機車棄置路旁，隨後搭乘計程車至新莊運動公園附近。下車後，他在附近閒晃，並躲進一處正在施工的景觀樓過夜。隔天早上起床後，他繼續在新莊運動公園周邊徘徊。

蘆洲警方透過監視器鎖定嫌犯行蹤，並通報新莊警方協助追捕。今晚6點15分，新莊分局中平派出所警員在巡邏至新泰路261巷時，發現可疑身影並迅速上前盤查。當場在嫌犯身上查獲美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗及現金1千多元，背包內還藏有換下的衣物。目前案件正進一步調查中。

警方將凶嫌帶回蘆洲分局，他初步供稱因長期受到父母嚴格管教，從小經常遭受打罵，導致親子關係不佳，內心積壓許久情緒才會購刀預謀犯案。詳細犯案動機仍有待進一步偵訊釐清。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

