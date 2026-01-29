影/蘆洲女童路遇2米巨蟒淡定繞路！ 飼主恐挨罰1.5萬

新北市蘆洲區日前出現驚險一幕，一條超過2米長的球蟒在街頭「趴趴走」，引發廣泛關注。根據目擊民眾拍攝的影片，一名女童當時正滑著學步車前進，突然發現巨大的球蟒擋道。女童在短暫愣住後，平靜地繞過球蟒繼續前行，整個過程被分享到網路，有人看完直呼「冒冷汗」。

一條超過2米長的球蟒在蘆洲街頭「趴趴走」，路過女童在短暫愣住後，平靜地繞過球蟒繼續前行。（圖／社會事新聞影音）

有網友擔心女童的安全，並質疑飼主是否妥善管理寵物。對此，新北市動物保護處表示，依據《新北市動物保護自治條例》第7條規定，飼主攜帶寵物進入公共場所時，必須使用牽繩、籠具或其他適當的防護措施，確保動物行動受到管控。若經查證未遵守規定，飼主可能面臨最高1萬5千元的罰款。動保處呼籲飼主應善盡管理責任，避免對公共安全造成威脅，若民眾發現類似情況，可立即撥打1959通報處理。

動保處強調，飼主應嚴格遵守規範，以免影響公共安全及他人生活。此事件引發網友熱議，有人好奇「遛狗遛貓可以，那遛球蟒怎麼算？」也有人對女童的冷靜反應表示驚訝，直呼「膽子真大！」

這條球蟒身長超過2米。（圖／社會事新聞影音）

根據影片中的情況，該條球蟒疑似為飼主所養，當時被帶出門「遛」。蘆洲警分局表示，目前尚無接獲相關通報，且僅憑影片難以確認蛇的來源是否為飼主所有，亦無法判定是否為野生動物。警方補充，若動物在道路上奔走妨害交通，依《道路交通管理處罰條例》第84條，飼主或相關行為人將面臨300至600元的罰款。

