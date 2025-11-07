影/蘆洲女違停車遭拖吊大暴走 硬開車門嗆警遭送辦

新北市蘆洲區一名女子日前因違停車輛被警方拖吊，未料她趕到現場竟阻止拖吊，還撕掉封條、打開車門狂按喇叭，員警勸阻仍拒絕下車，最後當場遭逮依法送辦。

女子阻止警方拖吊硬開車門。（圖／翻攝畫面）

警方調查，林姓女子（72歲）4日下午4時許，駕駛銀色休旅車紅線違停在五股區登林路某路段，轄區蘆洲分局交通分隊警員巡經發現，指揮拖吊司機執行拖吊程序，員警在車上貼完封條、拍照存證完成程序，拖吊車準備駛離現場時，林婦到場竟阻擋拖吊車，說自己就在旁邊只要收罰單，警方不該把車子拖走。

現場員警向林婦解釋相關規定，違停車輛已經完成拖吊上架程序無法放行，未料林婦態度強硬辯稱自己「不識字」，看不懂拖吊車上規定，甚至還硬開車門撕掉封條上車狂按喇叭，員警告知其行為已構成妨害公務，女子仍不願配合，最後將她當場依現行犯逮捕，訊後移送新北地檢署偵辦。

