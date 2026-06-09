影/蘆洲變態男路邊連續跟騷女子 警2度逮人建請羈押

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新北市一名男子日前在蘆洲尾隨女性詢問「罩杯多少」，2女子報案後警方趕抵將他逮捕，移送地檢署竟無保飭回，事後又有女子網PO遇到相同遭遇，警方再度將他逮捕送辦建請羈押。

變態男子在蘆洲連續騷擾女性。（圖／翻攝畫面）

新北蘆洲警分局三民派出所6日上午9時接連接獲2名女子報案，稱在民族路與光榮路遭陌生男子尾隨出言性騷，員警隨即調閱監視器鎖定對象，於當日11時許在成功路將嫌犯黃姓男子（30歲）查獲到案，訊後依跟騷法、妨害自由及社維法等罪嫌移送新北地檢署，檢方複訊後竟無保飭回。

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警方循線將男子查緝到案。（圖／翻攝畫面）

未料另有第3名被害女子在附近也遭騷擾，她昨（8）日晚間社群平台發文描述男子恐怖行為，「原本走我前面一直回頭看我有沒有在後面，他原本右轉結果發現我是直走又跟在我後面直走然後又跟我並排走，一直問我罩杯、一直問我有沒有32E、沿路一直問」。

男子連續犯案警方建請法院預防性羈押。（圖／翻攝畫面）

女子發文後引起網友熱議，蘆洲警方發現後主動聯繫被害女子，員警追查比對發現就是黃男所為，為避免黃男有再犯之虞，遂向新北地檢署聲請拘票前往查緝到案移請偵辦，並建請預防性羈押，避免他連續犯案。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

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