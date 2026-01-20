影/蘆洲逆子「刀刀見骨」弒親案最新！警公布逃亡細節

落網時身上僅有587元！新北市蘆洲區的36歲男子廖聰賢，因為跟賣蔥油餅維生的父母要錢要不到竟痛下殺手，將雙親各斬十幾刀活活砍死，蘆洲分局今（20日）上午公布他逃亡的全部細節。

廖聰賢逃了45小時以後落網。 （圖／警方提供）

蘆洲分局副分局長鄭志忠指出，經查廖聰賢於17日案發後即自蘆洲案發地騎乘機車自三重停放，隨後攔計程車前往新莊下車，再以步行方式走至新莊體育場，於體育場內及周邊巷弄徘徊。

廖聰賢19日晚間在新莊一帶落網。 （圖／警方提供）

鄭志忠表示，全案偵辦過程中，蘆洲分局結合新莊分局、刑大外勤隊及鷹眼小組，報請新北地檢署檢察官指揮，專案小組共動員80多名警力，不眠不休調閱數百支監視器畫面，逐步還原犯嫌逃逸路線，並運用同心圓原理不斷縮小鎖定範圍。由於犯嫌以徒步方式逃逸，增加追查難度，員警逐段比對、反覆確認，最終研判其持續在新莊體育場周邊巷弄逗留徘徊，動員大量警力地毯式搜索，最終將犯嫌查緝到案。

廖聰賢19日晚間在新莊一帶落網，旋即被帶回蘆洲分局偵訊。 （圖／翻攝畫面）

鄭志忠說，專案小組調查廖聰賢逃亡期間未前往特定地點，未發現有人接應或提供藏匿處所，亦未尋求他人協助，並無接應或有共犯情形，經調閱監視器分析掌握廖嫌逃逸地點以新莊體育館為中心，利用周邊小巷弄步行移動躲藏並找尋附近無人暗巷或梯間藏匿休息等習性，警方於是針對該區域部署腳踏車、機車巡邏組及步行便衣埋伏警力，最終順利逮捕廖嫌到案。

廖聰賢曾在父親當乩身的宮廟幫忙。 （圖／翻攝該宮廟粉專）

警方指出，經調閱監視器發現他曾於體育場內施工工地內躲藏、亦曾於某巷弄防火巷內停留多時，疑似在內休憩。而廖聰賢落網時，身上僅剩587元現金，平時遊手好閒的他可謂連逃亡的旅費都湊不出來，最終在新北市新莊區落網，離家不到15分鐘車程，可謂天理昭彰。

2夫妻生前認真打拼的模樣。 （圖／「翁翁美食空間」粉專授權使用）

廖姓嫌犯行兇後離開家。（圖／警方提供）

廖姓老翁死前返家的最後身影。（圖／警方提供）

廖聰賢殺害雙親後騎車逃逸。（圖／警方提供）

廖聰嫌棄車逃亡。（圖／警方提供）

警方在棄車現場採證。（圖／警方提供）

案發現場。（圖／警方提供）

廖聰賢的車內被找出開山刀。（圖／警方提供）

