影/蘆洲駭人兇案！7旬翁持鋸子、榔頭「狠砍妻女」

新北市蘆洲區昨天（28日）深夜發生恐怖暴力事件，有位7旬阿公竟持鋸子跟榔頭追砍前妻跟2名女兒，把3人砍得渾身血，警方趕來逮人一查，發現他竟然早就被前妻聲請保護令，如今無視禁令行兇。

林男的葉姓前妻跟2名女兒被砍傷，身上血跡斑斑。 （圖／網友ahdj999授權提供）

蘆洲分局也對全案作出說明，表示事發地點在長安街23巷內，昨晚11點左右發生，獲報「有一名男子持有武器」後，立刻派遣延平派出所警力跟快打部隊到場查處，現場緊急喝斥嫌犯放下榔頭、鋸子等武器，並將之壓制上銬及搜身。

恐怖的家暴現場。 （圖／翻攝畫面）

警方一查發現，嫌犯是現年70多歲的林姓男子，疑似跟68歲的葉姓前妻吵架後，才持鋸子跟榔頭追打前妻跟兩位48歲、45歲的女兒，3人有被砍傷，所幸意識都清楚，分別被送往三重醫院跟新光醫院治療，目前都沒有生命危險。

林男被逮捕。 （圖／翻攝畫面）

事實上，林男會跟妻子離婚疑似因為家暴對方，前妻也早已聲請保護令，沒想到林男無視保護令狠心行兇。警方目前除了協助2位助兩位女兒聲請緊急保護令以外，也將林男將依涉犯家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪，移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

林男被逮捕。 （圖／翻攝畫面）

林男持的鋸子兇器。 （圖／翻攝畫面）

林男持的榔頭兇器。 （圖／翻攝畫面）

林男被逮捕。 （圖／網友ahdj999授權提供）

