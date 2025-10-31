中天新聞網

影/蘇澳台9線砂石車右轉不慎 轎車挨撞「慘被推著走」

吳孟潔

蘇澳分局今(31)日上午接獲通報，台9線113.4公里處南下車道發生交通事故，一輛砂石車與自小客車相撞，所幸無人受傷。警方到場後迅速處理，確保交通順暢，並呼籲用路人轉彎時應注意周遭動態，保持安全距離。

蘇花改東澳段砂石車與自小客車碰撞。（圖／警方提供，下同）
蘇花改東澳砂石車與自小客車碰撞。（圖／警方提供，下同）

蘇澳分局說明，事故發生於今日上午9時53分，一名47歲石姓男駕駛砂石車行經台9線113.4公里處南下車道右轉彎時，不慎與右前方29歲張姓男駕駛的自小客車發生碰撞，造成雙方車輛受損。警方到場處理後發現，所幸事故未造成人員傷亡，且經檢測兩位駕駛均無酒精反應。

蘇澳分局表示，目前詳細肇事原因仍待進一步釐清。同時提醒，駕駛人在行經轉彎路段時，應特別注意周遭車輛動態，並與其他車輛保持適當安全間距，以確保行車安全，避免類似事故發生。

