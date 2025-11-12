影/蘇澳災民愛車泡水拋錨 慘遭裝甲車輾壓成廢鐵
鳳凰颱風重創宜蘭導致淹水災情嚴重，今（12）日上午蘇澳發生一起意外事故，有民眾的愛車因淹水而拋錨在路中央，卻遭到行經的國軍裝甲車從後方輾過，整台車嚴重毀損，車主當場目睹傻眼，將尋求賠償。
據現場目擊民眾描述，這輛泡水車因無法移動而卡在路中央，國軍裝甲車經過時直接從後方輾壓過去。事故造成該民眾車輛擋風玻璃碎裂，車頂嚴重壓爛，車身扭曲變形，宛如一團廢鐵，讓在場所有人都看傻了眼。
車主表示，當時現場淹水情況十分嚴重，水位已達一層樓高，愛車完全泡湯無法移動。他推測裝甲車可能是因為視線受阻，才會不慎輾過自己的車輛。後續車主將研擬求償問題，尋求相關單位將釐清責任。
宜蘭蘇澳及南方澳地區因鳳凰颱風外圍環流帶來的豪雨，多處地區發生淹水災情，許多住家被大水沖壞，災民陷入困境，當地災情相當嚴重。目前救災工作仍在進行中，相關單位持續關注災區狀況。
