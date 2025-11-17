影/蘇澳煙波大飯店30車泡水 11車主將提集體訴訟

宜蘭縣蘇澳鎮遭鳳凰颱風帶來的豪雨重創，煙波四季雙泉館地下室停車場嚴重淹水，超過30輛車泡水，而出事當天飯店人員阻止住客把車移出去，30位車主中的11人目前已經委託律師發表聯合聲明，準備打集體訴訟官司。

車輛泡水慘況。 （圖／翻攝Threads@wendyyypig，經授權使用）

據住客們發的聯合聲明內容，中央氣象署於11日下午4點55分已將宜蘭列為「超大豪雨地區」，白米溪水位在晚間6點快速暴漲，「然而飯店未進行巡查或通知住客移車，防水閘門及沙包防護設備失靈，導致洪水如瀑布般灌入地下室，直到晚間近8點才首次廣播，也未提及地下室已淹水、移車已來不及的事實」住客們也怒指飯店方在宣布即將斷水斷電後，仍未提供任何應急支援或安全指引。

車輛泡水慘況。 （圖／翻攝Threads@wendyyypig，經授權使用）

受災住客們的委任律師表示，部分民眾因涉水查看車輛而受傷，飯店卻沒有採取任何安全防護措施。飯店在跟他們談理賠相關事宜時，雖然聲稱「會協助聯繫保險公司」但實際上卻是住客自行聯繫後才獲得回應，飯店方面投保的金額也被查出只投保了300萬元的公共意外責任險，對於住客的損失補償「至今仍未提出明確方案」。

車輛泡水慘況。 （圖／翻攝Threads@wendyyypig，經授權使用）

委任律師也提出受災住客們的5項主要指控，包括「飯店輕忽中央警報、未採取防災準備、設備失靈以及人員應變不足、飯店在事前、事中與事後的處理均嚴重失職」，認為此次事件是「典型的人禍」，「我們強烈呼籲飯店正視責任並給予合理賠償」，煙波飯店對此回應：「目前正討論後續回應方式」。

