影/蘇花公路53歲槽車男急大號臨停 8旬無照婦騎車追撞亡

花蓮縣新城鄉台9線12日上午10時許發生一起死亡車禍，一名80歲劉姓婦人騎乘輕型機車，撞擊臨停於路邊機車道的槽車車尾，經送往花蓮慈濟醫院搶救仍宣告不治。

53歲槽車林姓駕駛把槽車臨停路邊去大便，80歲劉姓婦人未注意直接撞上槽車車尾，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

警方調查，53歲林姓男子駕駛槽車沿台9線由南往北行駛，行經179.6公里處時因肚子不適，將車輛臨停在路邊，佔用北上機車道後，林男下車至附近草叢大號。劉姓婦人當時騎機車沿著機車道行駛，疑似未注意到前方臨停車輛，直接撞上槽車車尾，當場倒地不起。

林男聽到撞擊聲後回到車邊查看，發現劉女滿頭鮮血昏迷不醒，急忙報警求助。警消獲報趕抵現場時，劉女已無呼吸心跳，救護人員立即將她送往慈濟醫院急救，但仍回天乏術。

根據警方調查，槽車林姓駕駛持有合格駕照，經酒測無酒精反應，而劉女則無駕照，酒精反應尚待抽血檢測結果。詳細肇事責任及車禍原因仍有待警方進一步調查釐清。

新城警分局呼籲，台9線路段道路筆直，請用路人小心慢行，並注意周遭號誌，請勿超速、酒後駕車、疲勞駕駛或其他違規行為，以免造成自身及他人的用路安全。

影片來源：七妖妖提供

