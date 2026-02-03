影/「蘋果臉」草鴞林邊溪築巢育雛 刷新台灣最南繁殖紀錄

國立屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授洪孝宇執行高屏地區草鴞保育工作時，在林邊溪流域觀測到一隻仍保有黃褐羽色的亞成雌鳥成功繁殖育雛，這項發現不僅刷新台灣已知最南端的繁殖觀測案例，更展現草鴞在棲地選擇與生命週期上的強大適應力。

親鳥與幼鳥在巢穴的情形 。（ 圖／ 林保署提供）

林業及自然保育署屏東分署委託洪孝宇進行長期追蹤草鴞族群動態，研究團隊透過架設4G自動相機進行遠端監測，完整記錄幼鳥成長的珍貴影像。團隊在幼鳥滿月之際進行型質測量、健康檢查與上腳環作業，如同為幼鳥核發「身分證」，以便持續追蹤其離巢後的生存狀況，進而掌握高屏地區草鴞的族群動態。

被稱為「猴面鷹」的草鴞是臺灣唯一在草地上築巢的貓頭鷹，過去繁殖紀錄多集中在高屏溪流域。本次發現的巢位並非典型的白茅優勢草地，親鳥在一片以外來種植物香澤蘭為主的草生地中，巧妙利用零星的白茅草叢構築成新生命的搖籃。身披淺棕色絨毛的草鴞幼鳥完美融入冬季枯黃的草生地，若非親鳥從草叢中飛起，這神祕的身影極難被察覺。

研究團隊記錄草鴞幼鳥影像。（ 圖／ 林保署提供）

研究團隊先前在高屏溪流域的監測資料顯示，適合草鴞繁殖的白茅優勢草地極為有限，且大多已經有成鳥佔據。幼鳥離巢後必須離開親鳥的領域，但在現有棲地飽和的情況下，往往只能暫時待在較差的環境，這可能會導致幼鳥的存活率降低。

本次在林邊溪流域發現亞成體的草鴞繁殖，雖然擴大了草鴞的已知分布區，但該環境長滿外來種的香澤蘭，巢中也只有兩隻幼鳥，低於平均的三至五隻，顯示可能屬於較差的棲地。這起非典型繁殖案例的發現，同步印證了現正推動「國土生態保育綠色網絡」的重要性，即使是看似不起眼的草生地，也可能是瀕危物種延續後代的關鍵棲地。

研究團隊透過4G自動相機即時遠端監測 。（ 圖／ 林保署提供）

林業保育署屏東分署自2022年便開始嘗試進行白茅草地營造試驗，今年將在屏北以外的地區進行，為草鴞創造更多繁殖棲地。由於草鴞生存高度依賴淺山與農耕環境，屏東分署亦將推動擴大「瀕危物種生態服務給付計畫」範圍，將新埤、枋寮等納入守護版圖。

