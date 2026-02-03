（影）虎口脫險！4烏軍戰俘被押密林將槍決 無人機急救援炸的俄兵鼠竄逃命

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭前線持續膠著，烏克蘭東部紅軍城（Pokrovsk）前線，近日有烏軍士兵不僅靠著無人機在最後一刻救回即將被處決的同袍，更有士兵在重傷受俘後，憑藉一己之力勸降俄軍，完成反向突圍。





據 X 帳號「HXR001」與「NiKiTa」釋出的畫面顯示，當時有 4 名烏克蘭軍人遭到俄羅斯偷襲部隊與進攻部隊的雙向包圍，最終不幸被擄。





據畫面顯示，當時俄軍押送這 4 名烏克蘭士兵進入森林深處準備進行處決、周圍又無其他烏軍單位支援的生死關頭，烏克蘭空中偵察無人機在巡邏中即時發現了這支俄軍。烏軍後方隨即操作無人機發動突襲，精準轟炸使俄軍陷入極度混亂。這 4 名烏克蘭士兵抓準俄軍士兵被殲滅與混亂的空隙，成功在鬼門關前逃脫，並繼續追殺殘餘俄軍。

亞歷山德羅夫在戰鬥中重傷受俘，但他在被俘期間反向勸降了俄軍士兵。 圖：翻攝自 X





與此同時，據 X 帳號「new27brigade」消息，頓涅茨克科斯蒂安蒂尼夫卡（Kostiantynivka）一名呼號為亞歷山德羅夫（Volodymyr Aleksandrov）的烏克蘭士兵，在慘烈的戰鬥中重傷受俘，但他在被俘期間並未放棄，反而憑藉言語說服了負責看管他的 2 名俄軍突擊隊員，讓 2 名俄軍最終竟同意投降，並陪同亞歷山德羅夫試圖越過前線陣地，最終其中一名俄軍士兵與亞歷山德羅夫倖存重返烏軍陣營。

