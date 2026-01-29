(影) 「蜘蛛網行動」翻版? 傳烏襲俄5基地毀15戰機 蘇-34也接連空中被擊落

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，雙方目前仍在前線進行激烈的交戰，如何緩解並反擊俄軍攻勢也成為烏軍部隊的一大重點。近期有消息稱，烏軍成功在黑海地區、庫爾斯克等地擊落了俄軍先進的蘇-34 戰機，並對俄羅斯境內的 5 座軍事基地發動攻擊，預估俄羅斯空天軍遭受的損失可能已超過 10 億美元 ( 折合新台幣約 313.17 億元 )。專家指出，這次攻擊宛如去年中烏軍「蜘蛛網行動」的翻版，在該次攻擊中，烏軍成功炸毀了多架俄軍圖-95 戰機。





廣告 廣告

X 推主「Astraia」指出，烏克蘭防空部隊近期在黑海的茲米尼島 ( 蛇島 ) 附近作戰時，成功擊落了一架準備攻擊敖德薩民用基礎設施的俄軍蘇-34 戰機，推測俄軍的實際損失可能介於 3,500 至 4,500 萬美元之間( 折合新台幣約 10.96 至 14.09 億元 )。





烏軍「蜘蛛網行動」攻擊被視為自俄烏戰爭爆發以來，俄軍航空兵力所遭受的最重大損失之一。圖為被損毀的俄軍轟炸機。 圖:翻攝自X帳號@TKouilou





X 推主「raging545」補充表示，除了被烏軍防空部隊擊落的蘇-34 外，烏軍也在黑海地區作戰時，擊落了另一架蘇-30 戰機。另外，在庫爾斯克地區，烏軍部隊也擊落了一架蘇-34 ，越來越多俄軍先進戰機在被派往前線作戰後，成為烏軍的優先打擊目標。





另一方面，X 推主「烏克蘭戰爭．最新進展」透露稱，烏克蘭國防部近期針對位於俄羅斯境內的 5 座空軍基地發起大規模遠程無人機襲擊，總計摧毀包含蘇-30SM 、蘇-34 、蘇-27 、蘇-24 、米格-31 在內的 11 架戰鬥機或轟炸機，以及米-28 、米-26 、米-8 以及安-26 等直升機與運輸機，並另外彈藥、燃料倉庫各一座，預估此次攻擊可能對俄羅斯造成超過 10 億美元的損失。





俄羅斯米-28「浩劫」戰鬥直升機。 圖：翻攝自 寰球戰略解讀





X 推主「Special Kherson cat」也補充表示，烏軍此次行動的主要目的，就是摧毀俄羅斯空天軍可使用的軍機或戰機，試圖削弱俄軍的遠程打擊能力。烏軍無人機甚至多次針對一架停放在機場內的蘇-24 戰機發動攻擊，確保該架戰機已被完全摧毀。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

阿富汗宣布「永久禁止女性進入學校」! 還準備重新推動「奴隸制」

謝步智觀點》川普背棄盟友 中國白白撿到「黃金機遇」 卻被「這個」擋路口……