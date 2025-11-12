影／蝦皮包裹出走！4秒泡水漂馬路片瘋傳 官方回應了

一名網友分享蝦皮店到店內的包裹漂浮在積水中的影片瘋傳（圖／Threads@lzh__06授權提供）





受鳳凰颱風外圍環流共伴效應影響，宜蘭連日豪雨導致多處淹水。一名網友在社群平台PO出影片，畫面中可見蝦皮店到店內的包裹漂浮在積水中，讓他不禁幽默直呼：「你的訂單正在泡水中。」對此，蝦皮表示，將依規定協助受影響訂單辦理退款，保障消費者權益。

原PO昨（11）日在社群平台Threads發文，附上一段影片。影片中可見，當時大雨滂沱，淹水的馬路上漂浮著多個蝦皮包裹，鏡頭轉向蝦皮店到店，也能看到少數包裹在水中搖晃漂浮。

貼文曝光後，立即引起網友熱議，不少人留言表示：「我終於知道為什麼颱風天過後，有時候包裹都會不見了，他們去衝浪不告訴我」、「我當時在這我真的快瘋了，不知道到底要怎麼騎過去」、「包裹配送中」、「還好我已經取貨」。

對此，根據《三立新聞網》報導，蝦皮回應表示，昨晚已第一時間派員將包裹收回整理完畢，並逐件檢查確認。如有受損，平台將依規定協助買家退款並賠付賣家。消費者如對收到的包裹有疑慮，也可依規申請退貨退款，以保障權益。

根據中央氣象署最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時強度略減，暴風圈縮小，目前中心位於鵝鑾鼻西方海面，向東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，包括對嘉義、臺南、高雄、屏東、南投、花蓮、臺東及恆春半島等地應嚴加戒備。氣象署預估，颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

此外，中央氣象署也針對北海岸、花蓮及台東、屏東山區有局部大雨或豪大雨，以及基隆、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及台北山區發布豪雨特報，提醒民眾嚴防積淹水及土石流等災害，並做好防災準備。

