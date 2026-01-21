(影) 血染德黑蘭 ! 伊鎮壓影片曝光 傳以7千枚飛彈就位 美航母關AIS逼近中

[Newtalk新聞] 近日伊朗局勢仍然持續升溫。一段疑似伊朗政府鎮壓反政府抗議者的影片在網路流傳，畫面顯示街道上血跡斑斑，遠處不斷傳出槍聲，民眾攙扶中彈者倉皇逃離現場。有照片顯示，即便事發多日，伊朗街頭仍可見抗議者遭屠殺後留下的血跡。





在區域情勢惡化之際，阿富汗塔利班亦罕見發聲，公開譴責任何外國勢力干涉地區國家內政的行為，顯示中東與周邊地區對外部軍事介入的警惕情緒持續升高。





阿富汗塔利班亦罕見發聲，公開譴責任何外國勢力干涉地區國家內政的行為。 圖:翻攝自X帳號@_GlobeObserver





軍事層面上，傳出中國正評估向波斯灣或中東地區轉移包括 DF-27、DF-26 以及 YJ-21 在內的高超音速巡航或滑翔飛彈，外界解讀，此舉可能針對美國海軍「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦（CVN-72）及其艦載機形成戰略威懾。

美國海軍「林肯號（USS Abraham Lincoln CVN-72）」航空母艦。 圖：翻攝「X」@MarioNawfal





以色列方面則傳出更為激進的動向。相關消息指出，以色列可能發射逾 7,000 枚飛彈，目標直指推翻伊朗現政權及其在區域內的武裝支持集團，雖未獲官方證實，但已加劇地區對全面衝突爆發的憂慮。





美國亦同步加強對伊朗的情報監控。近日，一架執行情報與偵察任務的 P-8A「海神」反潛巡邏機，以及一架 MQ-4 高空長航時無人偵察機，被發現在伊朗沿岸附近空域活動。此外，隨著「亞伯拉罕．林肯號」航母打擊群逐步逼近伊朗周邊海域，該艦已關閉 AIS 自動識別系統，顯示行動進入高度戒備狀態。





近日，一架執行情報與偵察任務的 P-8A「海神」反潛巡邏機，以及一架 MQ-4 高空長航時無人偵察機，被發現在伊朗沿岸附近空域活動。 圖: 翻攝自X帳號@EliAfriatISR





面對美方與盟國的軍事壓力，伊朗軍方高層態度強硬。武裝部隊總參謀部高級發言人表示，不會過度在意美國總統川普的「喧囂言論」，並警告稱，若有人對伊朗領導層採取侵略行動，伊朗不僅會「果斷砍斷伸出的手」，還將讓對手付出「慘痛代價」。





美伊關係持續緊繃之下，美國空軍已開始向歐洲增派空中加油機，以支援潛在的跨區域行動。至少四架隸屬第 336 空中加油中隊的 KC-135 加油機，已自加州飛往西班牙，另有多架加油機陸續現身歐洲大陸。1 月 18 日，一架隸屬美國空軍第 494 遠徵戰鬥機中隊的 F-15E「攻擊鷹」戰機，也已降落在中東某基地，強化前線作戰準備。

