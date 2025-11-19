(影) 血腥衝撞影片瘋傳！趙蘭健稱北京小菊胡同發生「獻忠事件」 網友批破綻百出

[Newtalk新聞] 近日網路流傳一段駭人的影片，畫面中數人似乎因傷倒地，可以見到部分血跡，甚至有多名兒童受害。X 帳號《蔡慎坤》與《赵兰健》皆轉發了這支影片，並稱這於昨日（18）上午，發生在北京東城區交道口小菊胡同，《赵兰健》更表示這是一起蓄意撞死權貴兒童的行為。不過，許多留言指出影片存在諸多疑點。





例如對於地點的疑問，有網友提出雖稱在北京，影片中的對話卻聽不出任何北京口音，且被指稱的地點並沒有如影片中寬敞的道路和高樓。也有說法認為這是更早以前，發生於其他地方的事件，並貼出另一 X 帳號《李老師不是你老師》於一個月前上傳的影片截圖，試證與今日之內容極為相似。

針對質疑，《蔡慎坤》並未置評網友的說法，但《赵兰健》反應頗大，不僅回覆許多留言，更另以〈關注生命，而不是抓著地名不放〉為題再發了一則推文。文內他指稱吵地名真假、是不是胡同、照片像不像胡同，爭來爭去不是為了真相，只是為了把注意力從事情本身扯開，甚至稱部分留言為「水軍和愚民」。





《赵兰健》發文反駁質疑的聲音。圖：翻攝自 X《赵兰健》





《赵兰健》將此事定調為極端報復性事件，強調消息來源可信、不管誰家的小孩，受傷那一刻都是無辜的、生命面前，地名真的一点都不重要云云。

