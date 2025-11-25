影/「行照」聽成台語「先走」 新竹翁慘遭2警拔槍壓制

講台語不會通超慘！新竹市近日發生一起溝通不良衍生的「雙語慘劇」，一名老翁騎車被固定式路檢崗哨攔下，員警要他出示行照，他竟聽成台語的「先走」，直接騎車走人，結果慘遭拔槍壓制。

老翁慘遭壓制。（圖／中天新聞）

據了解，當時這位老翁被員警以指揮棒攔下，並吹哨示意他停路邊受檢，老翁當下脫口而出說：「我認識警友會幹部XXX！」但員警仍秉公處理簡短請他出示「行照」，老翁當下疑似太過緊張會錯意，竟聽成員警是用台語叫他「先走」，當下直接騎車離開。

廣告 廣告

老翁慘遭壓制。（圖／中天新聞）

現場2位員警當場傻眼，旋即上前壓制，並拔槍喝令不要動，老翁當下嚇壞了，表示：「是那位員警叫我先走！我只是照他的指示離開」。2位員警當下面面相覷，片刻後會意過來原來是國台語溝通上產生的誤會，當下放開老翁並跟他道歉，臨檢後老翁沒有酒駕、車上也沒有其他違禁品，一場「雙語慘劇」最後和平落幕。

延伸閱讀

「狗頭幫」瘋寬中彈亡！生前兇殘剪手指 壟斷濁水溪砂石

憾！台中火車站前女子「飯店12樓摔到3樓」重創慘死

國3烏日段「聯結車慘翻」！一度釀全線封閉