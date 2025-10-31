(影) 衛星拍下染血地面! 內戰恐怖血腥 蘇丹醫院460人遭RSF屠殺

[Newtalk新聞] 自 2023 年 4 月起，蘇丹武裝部隊與準軍事組織「快速支援部隊」( RSF )爆發全面武裝衝突，點燃了第三次蘇丹內戰的戰火。近期甚至有消息稱， RSF 在蘇丹各地發動多起大規模屠殺事件，許多衛星也拍下了血染蘇丹大地的照片，蘇丹民眾面臨的人道主義威脅也再次受到國際輿論的廣泛關注。





根據中國《澎湃新聞》報導，世界衛生組織( WHO ) 29 日發布聲明，指控 RSF 在蘇丹西部的北達爾富爾州首府法西爾市實施大規模屠殺，甚至在當地一間醫院內殺害超過 460 名患者與醫護人員。蘇丹當局也透過聲明指出， RSF 自當地時間 26 日起，完全掌控法西爾市的控制權，並陸續殺害超過 2,000 位法西爾市的市民，對 RSF 實施的大規模屠殺進行強烈的批評。

「蘇丹武裝部隊」與「快速支援部隊」兩軍持續派出坦克、重砲在城區激烈交戰，情況相當危急。 圖：翻攝自央視新聞





該報導引用蘇丹當局的統計數據表示，截至目前為止，蘇丹內戰已經造成至少 4 萬人死亡。然而，挪威難民委員會 ( Norwegian Refugee Council ) 卻對該數據的真實性表示質疑，認為實際死亡人數可能超過 15 萬人，並有超過 1400 萬人流離失所、 350 萬人逃往國外，推測蘇丹全國內至少有 2460 萬人面臨飢餓的威脅。





有從法西爾市成功逃離的民眾在接受《美聯社》訪問時指出，在進攻法西爾市期間， RSF 的武裝人員會挨家挨戶的毆打、槍殺民眾，甚至連婦女、兒童都不放過，許多平民也遭 RSF 人員綁架、虐待甚至侵犯。「法西爾市現在已經變成一座殺戮場，到處都是屍體，人們渾身是血，但卻沒有人對我們伸出援手」。





蘇丹武裝部隊在該國西部南達爾富爾州首府尼亞拉市擊毀一架載有外國雇傭兵的阿聯酋飛機，造成至少 40 人死亡。(資料照片) 圖 : 翻攝自央視新聞





針對大屠殺的指控， RSF 指揮官穆罕默德．哈姆丹．達加洛 ( Muhammad Hamdan Daqlu ) 於當地時間 29 日透過社群媒體，公開坦承法西爾市「發生了一起大災難」，並承認部分 RSF 成員可能涉及實施虐待行為，「我們已經針對此事展開詳細的調查」。





該報導強調，持續近兩年的蘇丹內戰已經對該國的社會、經濟造成毀滅性的打擊，幾乎所有公共服務設施都已無法運作、近 75% 的醫療機構也停止運轉，霍亂與麻疹等疾病迅速的在蘇丹全國蔓延，人道主義局勢瀕臨崩潰。蘇丹當局先前也曾提出指控，認為阿拉伯聯合大公國以及利比亞介入蘇丹內戰，並向 RSF 提供經濟、軍事與人員的支持。





蘇丹西部達佛（Darfur）地區目前仍持續發生戰爭罪與危害人類罪，營養不良兒童數量翻倍。 圖：翻攝自 X





面對蘇丹國內不斷升溫的衝突局勢，美國邀請了蘇丹武裝部隊與 RSF 的高級官員代表，於 30 、 31 兩日共同在華盛頓會面，試圖推動為期 3 個月的暫時停火協議。然而，不論是蘇丹當局抑或是 RSF 的代表，都認為己方能在此次的內戰中勝出，拒絕簽署協議，臨時停火協議也因此宣告流產。





針對蘇丹國內的大規模屠殺，X 推主「Liza Rosen」指控，世界各國對蘇丹國內發生的流血衝突「視而不見」。X 推主「以色列戰爭」也公開批評，強調蘇丹的穆斯林武裝可能已經殺害至少 50 萬基督教平民，「但這些支持哈馬斯的西方國家左派政客，卻都無動於衷」，呼籲國際社會加強對蘇丹國內局勢的關注。

