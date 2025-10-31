(影) 衛星拍下染血地面! 內戰恐怖血腥 蘇丹醫院460人遭RSF屠殺
[Newtalk新聞] 自 2023 年 4 月起，蘇丹武裝部隊與準軍事組織「快速支援部隊」( RSF )爆發全面武裝衝突，點燃了第三次蘇丹內戰的戰火。近期甚至有消息稱， RSF 在蘇丹各地發動多起大規模屠殺事件，許多衛星也拍下了血染蘇丹大地的照片，蘇丹民眾面臨的人道主義威脅也再次受到國際輿論的廣泛關注。
根據中國《澎湃新聞》報導，世界衛生組織( WHO ) 29 日發布聲明，指控 RSF 在蘇丹西部的北達爾富爾州首府法西爾市實施大規模屠殺，甚至在當地一間醫院內殺害超過 460 名患者與醫護人員。蘇丹當局也透過聲明指出， RSF 自當地時間 26 日起，完全掌控法西爾市的控制權，並陸續殺害超過 2,000 位法西爾市的市民，對 RSF 實施的大規模屠殺進行強烈的批評。
該報導引用蘇丹當局的統計數據表示，截至目前為止，蘇丹內戰已經造成至少 4 萬人死亡。然而，挪威難民委員會 ( Norwegian Refugee Council ) 卻對該數據的真實性表示質疑，認為實際死亡人數可能超過 15 萬人，並有超過 1400 萬人流離失所、 350 萬人逃往國外，推測蘇丹全國內至少有 2460 萬人面臨飢餓的威脅。
有從法西爾市成功逃離的民眾在接受《美聯社》訪問時指出，在進攻法西爾市期間， RSF 的武裝人員會挨家挨戶的毆打、槍殺民眾，甚至連婦女、兒童都不放過，許多平民也遭 RSF 人員綁架、虐待甚至侵犯。「法西爾市現在已經變成一座殺戮場，到處都是屍體，人們渾身是血，但卻沒有人對我們伸出援手」。
針對大屠殺的指控， RSF 指揮官穆罕默德．哈姆丹．達加洛 ( Muhammad Hamdan Daqlu ) 於當地時間 29 日透過社群媒體，公開坦承法西爾市「發生了一起大災難」，並承認部分 RSF 成員可能涉及實施虐待行為，「我們已經針對此事展開詳細的調查」。
該報導強調，持續近兩年的蘇丹內戰已經對該國的社會、經濟造成毀滅性的打擊，幾乎所有公共服務設施都已無法運作、近 75% 的醫療機構也停止運轉，霍亂與麻疹等疾病迅速的在蘇丹全國蔓延，人道主義局勢瀕臨崩潰。蘇丹當局先前也曾提出指控，認為阿拉伯聯合大公國以及利比亞介入蘇丹內戰，並向 RSF 提供經濟、軍事與人員的支持。
面對蘇丹國內不斷升溫的衝突局勢，美國邀請了蘇丹武裝部隊與 RSF 的高級官員代表，於 30 、 31 兩日共同在華盛頓會面，試圖推動為期 3 個月的暫時停火協議。然而，不論是蘇丹當局抑或是 RSF 的代表，都認為己方能在此次的內戰中勝出，拒絕簽署協議，臨時停火協議也因此宣告流產。
針對蘇丹國內的大規模屠殺，X 推主「Liza Rosen」指控，世界各國對蘇丹國內發生的流血衝突「視而不見」。X 推主「以色列戰爭」也公開批評，強調蘇丹的穆斯林武裝可能已經殺害至少 50 萬基督教平民，「但這些支持哈馬斯的西方國家左派政客，卻都無動於衷」，呼籲國際社會加強對蘇丹國內局勢的關注。
