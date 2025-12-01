(影) 衛星揭俄洲際導彈發射失敗真相! 亞斯尼發射場驚見大型彈坑與金屬碎片
[Newtalk新聞]
俄羅斯在 11 月 28 日於奧倫堡州亞斯尼發射場（Yasny range）進行的洲際彈道飛彈（ICBM）測試，被外界普遍認為發生了重大意外。雖然俄羅斯官方並未對外公布事故，但來自商用衛星的最新開源情報已提供強而有力的間接證據。
衛星影像分析師 AviVector 近日發布利用 Airbus Pleiades Neo 約 30 公分級高解析度影像所作的分析，揭示飛彈爆炸後留下的大型彈坑、燒毀痕跡與金屬碎片散布的地面特徵，並清楚標示事故後俄軍的緊急調度情況。
影像顯示，爆炸中心位置形成明顯凹陷，周圍地表焦黑且出現多個碎片撞擊坑，輻射狀的燒灼區域延伸至發射場外圍。距離事故點不遠處聚集了約二十輛俄軍軍用車輛，包括多輛 Ural-4320 卡車與具通訊能力的指揮車，顯示俄軍正進行善後作業與回收工作。
分析者指出，這類部署模式更符合固體燃料飛彈、而非液態燃料重型系統的測試現場，因此推斷當日試射的應為 RS-24 亞爾斯洲際彈道飛彈或其改良型，而非俄方大力宣傳、但屢傳延誤的液態燃料重型 ICBM「薩爾馬特」（Sarmat）。
這次事故被視為俄羅斯在 2025 年內第二起涉及戰略飛彈系統的重大失敗。更早之前，外界已關注俄羅斯在「薩爾馬特」與搭載高超音速滑翔載具的「前衛」（Avangard）計畫上遇到的技術瓶頸，包含量產進度落後、測試失敗率偏高與戰略壓力升高等問題。此次事件再度凸顯俄方在戰略核力量現代化上的挑戰，也使其官方對武器性能的強硬宣稱遭受更多質疑。
雖然俄羅斯並未承認此次事故，但國際 OSINT 社群透過高解析度商用衛星、歷史影像比對與地形分析，迅速重建了事發情況。這類開源工具日益成為監測軍事動態的重要手段，尤其在官方資訊不透明或刻意隱匿時，更能提供獨立而關鍵的佐證。
亞斯尼發射場是俄羅斯主要的地基洲際飛彈基地之一，負責部署 RS-20 與 RS-24 等系統。此次事故若屬實，可能進一步影響俄羅斯原訂的戰略飛彈更新時程，也讓外界更關注未來數月內官方動向及後續測試是否重新安排。
