(影)衣索比亞火山1萬年來首次噴發 ! 火山灰影響遠及印度航班

[Newtalk新聞] 衣索比亞一座長期休眠的火山週日爆發，這是該火山1萬年來的首次噴發，濃煙和火山灰直衝雲霄，並對數千里外的航空旅行造成影響。





位於衣索比亞東北部阿法爾地區的海利古比火山噴發，火山灰覆蓋附近村莊，對農民和牧民生活造成衝擊。當地行政官員穆罕默德·賽義德告訴《美聯社》，目前尚無人員傷亡報告，但火山爆發掩埋了重要牧場，對當地牧民社區構成威脅。





居民描述火山爆發時聽到一聲巨響，伴隨濃煙和灰燼。當地居民艾哈邁德·阿卜杜拉表示：「感覺就像突然扔了一顆炸彈，伴隨著煙霧和灰燼。」

衛星影像顯示，濃厚的火山塵埃柱升入高空，並席捲紅海。圖盧茲火山灰諮詢中心指出，火山灰雲已飄過葉門、阿曼，並進入巴基斯坦與印度領空。巴基斯坦氣象部門周一晚發布警告。





印度國家航空公司（Air India）因應火山灰威脅，取消多趟國內與國際航班，以便對飛越受影響地區的飛機進行檢查。印度氣象局（IMD）表示，德里正遭受嚴重空氣污染，但預計火山灰不會造成顯著影響，並補充說，煙霧將迅速向東移動。





海利古比火山位於首都亞的斯亞貝巴東北約800公里，海拔約500公尺，是阿法爾地區火山鏈埃爾塔阿雷山脈最南端的火山，座落於兩個構造板塊交界的地質活躍區。

