影／袁艾菲家再遭猴子「三度入侵」 這次牠竟伸手開窗嚇壞兩人！





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

藝人袁艾菲與老公「老魚」在新店山區的住處，頻頻遭到野生猴子的入侵。日前竟又發生猴子自動伸手開窗潛入的情況，讓這一家人再度陷入人仰馬翻的局面。只見袁艾菲看到猴子闖入後大喊：「不要讓牠進來啦」引來老魚無奈回答：「是牠自己開紗窗的吧！」後來是老魚打開了一扇窗讓牠出去，才結束了這場驚險的人猴對峙。由於這隻猴子已經前科累累，讓不少網友看了直呼：「牠根本當自己家！」、「好像流氓！」

袁艾菲與老公「老魚」在新店山區的住處，遭到野生猴子「自動開窗」潛入。（圖／IG：denzel.yu）

