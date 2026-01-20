(影) 被延誤的不只台灣 ! 日砸69億美元卻拿不到武器 爆美軍售「5年未交貨」

[Newtalk新聞] 日本審計委員會於 1 月公布最新調查報告指出，日本透過美國「對外軍售」（Foreign Military Sales, FMS）機制採購的多項軍事裝備，總金額高達約 1.1 兆日圓（約 69 億美元），儘管部分合約已簽署超過五年，相關裝備至今仍未交付，對自衛隊戰備與財務造成長期風險。





該份審計結果已正式提交日本國會，是應參議院要求所進行的專案調查。報告審查自 2018 財年以來簽署的 FMS 合約，發現共有 118 項採購案出現「嚴重延誤」，其中多數關鍵裝備仍未完成交付。審計委員會指出，延宕主因集中在美國製造商的生產與交付問題，迫使部分自衛隊單位持續使用老舊裝備作為替代方案。

報告點名的重大案例之一，為空中預警關鍵裝備 E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）預警機的維修與支援設備。審計指出，原定於合約期間內交付的相關設備，至今多年仍未到位，已實質影響航空自衛隊對預警機隊的維護能力。E-2D 被視為日本防空體系中負責空域監控與指揮協調的核心平台，其妥善率直接關係空防運作。





審計報告並揭露 FMS 制度本身的結構性問題。依據 FMS 規範，合約中所列交付時間僅為「預估時程」，對美國政府並不具法律約束力。一旦日方完成簽約並預付款項，幾乎無法強制要求美方遵守交期；在多數情況下，美國方面甚至可在未經日方同意下，透過行政程序單方面調整交付計畫。





此外，FMS 制度要求外國買方須在生產與交付完成前即支付全額款項。審計委員會指出，日本已為多數延宕裝備支付全額費用，部分案件款項甚至懸置多年，卻既未完成交付，也未正式取消合約，形同承擔長期財務與作戰風險。





報告亦指出，日本並非 FMS 合約的直接簽約方，合約由美國政府出面管理，再轉向美國國防企業下訂單，日方無法直接與製造商談判。此一架構限制了日本對生產進度、成本細節與延誤原因的掌握，透明度明顯不足。





審計委員會確認，日本防衛省過去已多次向美國當局表達關切，但在加速交付方面進展有限。報告敦促防衛省強化對 FMS 合約的監管機制，並建立更完善的延誤追蹤與風險評估制度，以避免形成戰備空窗。





報告進一步警告，日本對美製軍事系統的依賴程度日益升高，涵蓋飛機、飛彈及各類支援設備。一旦交付延宕成為常態，恐將在多個作戰領域削弱整體戰備能力，迫使部隊延長老舊系統的服役年限，不僅維護成本上升，也影響作戰效率。





對此，日本防衛省已承認審計結果，並表示將與美國政府合作，改善進度管理並提升資訊透明度。審計報告同時建議，日方應重新評估 FMS 是否始終為最適採購管道，特別是在直接影響作戰可用性的支援設備與備品領域。





對外軍售計畫長期被視為美國對盟友軍售的核心制度，美方宣稱可確保安全、標準化與軍事互通性。然而，日本此次審計結果顯示，在美國產能吃緊或政策優先順序調整之際，該制度可能反而成為造成長期延宕與戰備壓力的關鍵因素。

