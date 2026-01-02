(影) 被泰炸毀電詐園區只是1/10! 網揭園內還有黑熊與獅子 6中人企圖偷渡重返

[Newtalk新聞] 中國江西省 19 歲少年葉文斌遭誘騙前往柬埔寨後，疑被轉賣至電信詐騙園區，事件曝光後引發輿論關注。根據家屬與網路流傳資訊，葉文斌於 2025 年 7 月在他人引介下輾轉前往柬埔寨旅遊。





相關宣傳背景中，中國駐柬埔寨大使汪文斌曾公開推廣柬埔寨旅遊形象，鼓勵中國民眾赴柬觀光。葉文斌抵達柬埔寨後，一下飛機即失去自由，隨即被賣入當地電信詐騙園區，傳出轉賣金額高達 10 萬至 16 萬元人民幣，自此失聯超過 5 個月。

葉文斌為單親家庭，其母費女士為尋找兒子，潛入俗稱「豬仔群」的受害者聯絡群組，最終看到疑似兒子被毆打後遍體鱗傷的照片。照片曝光後，費女士連夜飛赴柬埔寨，親自前往中國駐柬埔寨大使館求助，希望協助營救其子。





然而，費女士指控，使館接待人員在聽聞情況後，僅冷淡回應一句「誰讓你來的？」，未即時給予明確協助方向。相關說法在社群平台引發高度爭議，被視為受害者「求助無門」的具體寫照。中國駐柬埔寨大使館至今未就此說法做出完整對外說明。





事件也因「同名巧合」引發網路輿論發酵。19 歲受害者葉文斌與 54 歲中國駐柬大使汪文斌同名，部分網友以「文斌騙文斌」、「中國人害中國人」諷刺事件荒謬性，但相關說法屬輿論情緒宣洩，並非官方定論。





與此同時，柬埔寨電詐園區問題在泰柬邊境衝突後持續受到關注。2025 年 12 月，於泰國與柬埔寨停火後，泰國軍方在柬埔寨邊境一處遭轟炸的「賭場」內，發現 5 隻飢腸轆轆的黑熊與獅子，引發國際輿論震驚。受害者指出，這些猛獸被用於恐嚇欠債或試圖逃跑的人員。還有網友指出，這次泰柬衝突中被炸毀的電詐園區，只佔柬埔寨電詐園區的十分之一，電詐活動依然活絡。





對此，多名自稱曾被控制於園區的受害人披露，許多賭場樓上即為電詐園區，「天天都有人被打死」，大多數人一旦進入便有去無回，只有少數能聯絡家人、支付贖金者才得以脫身。





在安全情勢方面，2025 年 12 月 31 日，泰國海軍於泰國灣攔截一艘無懸掛國旗、無船名、關閉自動識別系統（AIS）的油輪，船上載有 5 名外籍人員，疑似向柬埔寨運送燃料或軍需物資。泰方未立即公布船員國籍，引發中國網友強烈質疑，要求嚴查所謂「第三方」勢力並公開身分。





此外，泰國媒體報導，12 月 30 日泰國當局在泰柬邊境尖竹汶府地區，截獲 6 名疑似趁新年人潮偷渡出境的中國籍人員。泰國海軍指出，該批人員疑與跨國電信詐騙集團有關，企圖非法進入柬埔寨從事詐騙活動，目前已移交相關執法單位調查。

