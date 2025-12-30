影/被過度神話？蔡正元點名「八田與一」：曾造成台灣農民沉重負擔

台灣社會長期存在「親日情結」，前立委蔡正元點名八田與一在台灣的歷史評價「存在嚴重失真」，他指出，八田與一確實是優秀工程師，但其主導的嘉南大圳工程，早期曾對台灣農民造成沉重負擔。

前立委蔡正元。（圖／翻攝《前進戰略高地》）

蔡正元在中天節目《前進戰略高地》表示，「水利工程費用不是日本政府出，是強迫農民分攤，不繳水費就抓人，當時農民怨聲載道，甚至引發騷動。」他指出，嘉南大圳初期因水量估算錯誤，烏山頭水庫供水不足，反而加重農民負擔，真正解決問題的是後來將日月潭水系引入平原的工程設計。

蔡正元說，「關鍵人物其實是另一位工程師，但日本後來選擇宣傳八田與一，因為他留在台灣、戰時殉職，形象更適合塑造成『與台灣共存亡』的象徵。」蔡正元抨擊，戰後台灣對這段歷史的理解，並非來自全面史料，而是長期政治宣傳的結果，「我們沒有紀念真正讓嘉南大圳發揮功能的人，卻把功勞集中在八田與一身上，這是一種被選擇的記憶。」

蔡正元強調，「如果不是看日本人的資料，很多事情我們根本不會知道。問題不在於要不要保留建築，而是該不該誠實面對歷史的全貌。」

