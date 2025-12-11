影》被韓國瑜唱名3次笑喊「奧運金牌動作這麼慢？」 李洋親揭真相：擠不進去

運動部長李洋。（資料照／姚志平攝）

立法院長韓國瑜昨（11日）召集黨團協商，討論114年度中央政府總預算案，議程進行到運動部相關預算討論時，運動部長李洋卻尚未進入會議室，因此唱名三次，但仍然還沒有人出現，結果韓忍不住笑喊，「這個奧運金牌，動作怎麼這麼慢呢？他應該是飛毛腿才對」，引發現場一片笑聲；然而，李洋也親自曝光真相，原來是他一直都在場外等待「被Q」，結果聽到自己名字時，「會議室外面的人潮擠得像在排演唱會入場一樣，一時之間真的擠不進去。

廣告 廣告

李洋昨晚間在臉書轉貼當時的協商現場影片，接著說道，第一次到立法院參與朝野協商，其實一直都在場外等待被唱名，結果聽到院長呼喊自己的名字時，會議室外面的人潮擠得像在排演唱會入場一樣，一時之間真的擠不進去。

李洋也說，院長在裡面點名三次沒看到人，還幽默地說「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？他應該是飛毛腿才對！」因此他要跟院長報告，「我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是『進不去」」。

李洋也謝謝韓國瑜與委員們的體諒，並指出，首次協商的經驗相當寶貴，也更能感受到大家對運動部工作的重視，「接下來，我會跟團隊一起，把全民運動、競技運動與職業運動的推動做得更好。協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車。」

【看原文連結】