影／「補充保費新制」民怨炸鍋喊停 他揭關鍵：這一刀不精準衝擊大

牛煦庭表示補充保費改革，這一刀怎麼切很重要，切得不精準衝擊大。

衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，引發民怨大反彈，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，國民黨發言人牛煦庭今天（7日）表示進行改革，這一刀切下去不精準就會引起反彈，也質疑政院急喊停，是不想進行改革？還是擔心影響選情？

牛煦庭接受中廣新聞網千秋萬事節目主持人王淺秋訪問時表示，要進行健保改革，就要敢得罪人，讓有錢人擔負更多社會責任，但如果切的方式不精準，就會引起民怨炸鍋。

牛煦庭指出，這個改革之所以被快速批評，是因為不夠大膽，如果要動健保改革，就是有錢人擔負更多社會責任，那一刀怎麼切，制度怎麼設計非常重要，如果制度偏向有錢人擔負更多，雖然有錢人會很生氣，但財源會更大，影響人數會變少，因為台灣沒有那麼多非常有錢的人。

牛煦庭認為現在的爭議版本，影響人次多，衝擊到中產階級，很多人每年領一點點股息，甚至還貼息，只要額度達標還是要課稅，所以這一刀太保守，基層想要看到的是既然想要改革，要處理健保的燙手山芋，就要敢得罪某一部份的人，擔負更多社會責任。如果切的方式不夠精準，恐怕反彈很大，就會出現阻力。

牛煦庭也批評政院的打槍理由要講清楚，如果改革是對的事情，就需要合理說明，宣布暫緩是不想進行改革嗎？還是擔心影響選情，所以急踩煞車。