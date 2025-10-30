影／補水不神秘！ 《嘿 醫美好辣2》首集用手搖飲、水族箱解構玻尿酸真相？
《嘿 醫美好辣2》第二季熱力開播！首集以「小分子玻尿酸」為題，延續節目一貫的輕鬆風格，主持人邱世明主播與劉思慧醫師以抬槓方式，讓觀眾在笑聲中學習皮膚健康知識。本集邀請到林依吟醫師與翁子軒醫師，從醫學角度說明玻尿酸在不同層次的運作原理。
節目中，林依吟醫師以日常飲品作比喻，說明「大小分子」的差異就像不同口感的飲料，重點不在多寡，而在功能。翁子軒醫師則提出「水族箱理論」，形象地解釋皮膚真皮層中的玻尿酸與細胞環境關係：若水分不足，細胞就像魚失去活動空間，補足水分後環境才會平衡。輕鬆意象的生活日常比喻，讓觀眾能自然理解皮膚保水的概念。
節目也提醒觀眾，任何醫學行為都須由合格醫師評估，不宜自行模仿或根據網路傳言判斷。林依吟醫師指出，保濕、充足睡眠與防曬，是每個人都能做到的基本功；醫師的角色，是協助判斷何種方式最適合個別需求，而非提供一體適用的答案。
製作單位中華民國美容醫學醫學會(以下簡稱美醫會)也強調，《嘿 醫美好辣》以衛教為核心，目的在於提供觀眾正確知識。節目尾聲再次提醒觀眾：「保水不是神話，而是皮膚科學。」。
想要第一手直擊醫美好辣節目內容與快訊，請鎖定中華民國美容醫學醫學會Youtube頻道、粉專，KKTV(嘿 醫美好辣頻道)、凱擘大寬頻電視與 Youtube 頻道。本集欣獲「高德美」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，而觀眾想要知道更多節目精彩花絮與醫美整形報導，請鎖定台灣好新聞與 TDN .TODAY善思新聞網。在影片下方留言 (或詢問)，就有機會讓本集來賓林依吟醫師、翁子軒醫師，親自與你在線上互動。
更多新聞推薦
其他人也在看
「火星任務十週年」特展 東海大學於科博館展現太空生存研發成果
【民眾網諸葛志一台中報導】東海大學攜手國立自然科學博物館、國家太空中心推出「火星任務十週年特展」，首度亮相太空 […]民眾日報 ・ 1 天前
突爆大咖女歌手「私下真面目」！男星崩潰苦喊不忍了：心痛心碎
本週六由花甲藝人王瑞霞、荒山亮，攜手少年藝人黃鐙輝、王宇婕，一同探索南投之美。荒山亮透露雖然認識王瑞霞近三十年，但這次才看見她不為人知的一面：「一直以為我跟霞姐很熟了，這次才發現姐真實地一面反差這麼大。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
綠營議員指台中霧峰掩埋場廚餘水溢流 (圖)
台中市養豬場爆出非洲豬瘟，全國下令禁止廚餘養豬。台中市議會30日召開警消環衛業務質詢，民進黨籍市議員江肇國（前右2）等人質詢時關心廚餘政策，指出霧峰掩埋場因傾倒大量廚餘，已出現廚餘水外溢現象。中央社 ・ 23 小時前
陳澤耀、施名帥新劇合作飆戲 (圖)
演員邱以太（前左起）和張軒睿、陳澤耀在戲劇「監所男子囚生記」和施名帥（後）精彩飆戲，其中施名帥戲裡雖霸氣，戲外的拍攝現場卻成為笑點。中央社 ・ 1 天前
YouTube強化電視觀看體驗，導入4K縮圖、AI升頻、購物QR Code等五大新功能
YouTube 稍早宣布，將針對其日益重要的電視觀看介面，推出 5 項全新功能與工具，旨在讓創作者的內容在客廳大螢幕上能有更佳的呈現效果、更容易被觀眾發現，同時也導入了新的購物途徑。Mashdigi ・ 1 天前
外國技術人力引進逾5萬人 勞動部將訂專屬法規
（中央社記者吳欣紜台北30日電）行政院今天通過「跨國勞動力精進方案」，將取消製造業外國技術人力比率限制，讓雇主可全數留用資深移工。現行外國技術人力已逾5萬人，勞動部表示，將訂專屬法規進行管理。中央社 ・ 1 天前
否認打壓工會 血液基金會強調依法核准會務假、尊重勞資協商
血液基金會企業工會今（30日）赴勞動部抗議，指控基金會違反6月和解協議、刁難工會幹部會務假申請，對此血液基金會發出聲明，強調「絕未苛扣或刁難工會幹部會務假」，一向遵守「工會法」規定，尊重工會運作，對於外界誤解深表遺憾，並表示將尊重裁決結果。自由時報 ・ 1 天前
非洲豬瘟》豬農兒子2次說法反覆 中市府漏洞百出今第三次疫調
台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟，防疫與時間賽跑，但市府疫調說法卻一變再變，農業部組成疫調團隊協助台中，其中市府強調是豬農的說辭反覆不清，造成疫調困難，由於該豬場由80多歲老農與兒子共同經營，農業局表示，已經找過老農的兒子疫調過2次，今天會再去第三次，把疑點問清楚就能確定。自由時報 ・ 1 天前
4兆俱樂部 蘋果入列 輝達.微軟各有新合作案
4兆美元市值俱樂部，繼輝達、微軟，28日出現新的成員：蘋果。這一天，蘋果公司的市值，一度站上4兆美元，原因是最新的iPhone型號需求強勁。自9月9日上市以來，蘋果股價已上漲約13%，這使得公司股價，今年首次轉作正成長。而看到4兆俱樂部的其他2位成員，輝達宣佈，和美國能源部共同打造7座新的AI超級電腦，也和諾基亞合作，提高6G基地台的能源效率；微軟則宣佈，和OpenAI合作，把OpenAI轉型作公益公司，替未來上市鋪路。TVBS新聞網 ・ 1 天前
川習會落幕 總統府：與美溝通順暢、保持密切聯繫
美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）在南韓釜山進行的雙方峰會，在持續約一個半小時後結束。總統府發言人郭雅慧表示，很樂見中美領袖交流跟溝通，台灣會跟美方持續來保持密切的聯繫，「我們彼此的溝通都是很順暢的」，未來也持續跟美國合作，共同致力來維護區域安全穩定繁榮。太報 ・ 20 小時前
書摘／安倍晉三回憶錄曝光川普為人！投其所好萬事好說 尊重是他的罩門
川普亞洲行引起高度重視，日前他與日本首相高市早苗會面時，追憶安倍晉三成為兩人的話題。這次是川普第二次訪問日本，安倍晉三生前所寫的《安倍晉三回憶錄》曝光為什麼能打動川普的原因？投其所好，表達川普尊貴、重要、而且是新天皇即位後，令和時代德仁天皇迎接的第一位國賓。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台師大校長遴選宋曜廷當選 明年2/22就任
[NOWnews今日新聞]國立臺灣師範大學新校長出爐，第15任校長遴選委員會今（30）日召開第5次會議，邀請候選人依序進行治校理念詢答，由召集人佛光山教團系統大學總校長楊朝祥主持，經出席委員無記名投票...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
旅宿業要移工 洪申翰：外國技術人力是評估後選項
（中央社記者吳欣紜台北30日電）行政院宣布開放旅宿業外國技術人力，雇主要聘僱此類人力，除須替本勞加薪，也須透過海外延攬中心引進。至於旅宿業要藍領移工，勞動部長洪申翰說，外國技術人力是評估後選項。中央社 ・ 1 天前
AI 假黃仁勳虛擬幣直播引來十萬觀眾，真老黃人氣竟只有五分之一
昨天 NVIDIA 舉辦了一場 CEO 黃仁勳主講的 GTC 活動，大約有兩萬人同時在線觀看。而根據 PC Gamer 的報導，有心懷不軌之人趁此機會進行了一場「李鬼」直播，沒想到 AI 假老黃宣傳虛擬貨幣投資竟然吸引到了五倍觀眾。Yahoo Tech ・ 1 天前
研華第三季每股賺3.2元 創近9季新高
工業電腦廠研華（2395）今日開出第三季財報，單季營收為177.74億元，季減0.4%、年增19%，合併毛利率38.9%，季減1.1個百分點、年減2.4個百分點，營益率15.2%，季減2.5個百分點、年減1.2個百分點，稅後淨利27.66億元，季增39.1%、年增22.5%，每股盈餘（EPS）3.2自由時報 ・ 23 小時前
柯文哲案勘驗黃景茂偵訊影片！律師請求告發檢察官筆錄不實 檢：告不成
台北地方法院30日開庭審理京華城弊案，因民眾黨前主席柯文哲聲請勘驗時任台北市都市發展局局長黃景茂的偵訊影片及譯文，北院傳喚黃景茂出庭。勘驗完畢，黃景茂強調，他多次說沒有違法，但檢察官仍指他明知違法仍將京華城案依柯文哲指示，送都委會研議。柯文哲的律師強調檢察官製作不實筆錄，請求法官於判決時予以告發，檢察官則認為沒有不正訊問或偽造文書問題，若辯方認為有，可以浪費司法資源去提告，反正根本告不成。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
12米水豚君水上大型裝置！亮燈日夜地景藝術市集咖啡節親子同遊
親子,市集,免費景點,碧潭,水豚君,咖啡節,新北景點受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，原訂10月下旬登場的「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展，改至11月1日晚間正式開展，活動至12月28日長達58天，白天可欣賞可愛療癒的水豚君造景，晚間6時至10時則點亮裝置燈光，日夜皆有看頭，更有市集、咖啡節、街頭藝人表演，適合親子、跨齡族群到場遊玩！景點+ ・ 20 小時前
上校局長涉竊密 海軍司令部說話了
負責提供戰場環境情報，包括彙整大氣、海洋觀測數據，進行海象預報、支援海軍相關演習、訓練、人道救援及水下障礙物探測的海軍大氣海洋局，遭爆有長官指派官兵向第一線的作戰單位索取機密資料，海軍司令部表示，對於違反資安規定部分，將檢討適處。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
北捷加開列車！板南線尖峰班距提早半小時 估增運能2000人
捷運板南線尖峰時段常擠爆，為改善候車狀況，北捷公司宣布，自11月10日起板南線平日上午尖峰時段提早自7時30分開始。今年上線的空間優化列車也讓運能再增約2000人。因應年底各大活動登場，板南線與淡水信義線假日班距同步縮短，強化疏運、提升乘車便利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
川習會「台灣沒被放上談判桌」...川普會後強調「沒討論台灣」、中共官媒「新華社」通稿隻字未提台灣
習近平最後說，中美在地區和國際舞台也應該良性互動。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當...放言 Fount Media ・ 23 小時前