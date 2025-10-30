影／補水不神秘！ 《嘿 醫美好辣2》首集用手搖飲、水族箱解構玻尿酸真相？





《嘿 醫美好辣2》第二季熱力開播！首集以「小分子玻尿酸」為題，延續節目一貫的輕鬆風格，主持人邱世明主播與劉思慧醫師以抬槓方式，讓觀眾在笑聲中學習皮膚健康知識。本集邀請到林依吟醫師與翁子軒醫師，從醫學角度說明玻尿酸在不同層次的運作原理。

節目中，林依吟醫師以日常飲品作比喻，說明「大小分子」的差異就像不同口感的飲料，重點不在多寡，而在功能。翁子軒醫師則提出「水族箱理論」，形象地解釋皮膚真皮層中的玻尿酸與細胞環境關係：若水分不足，細胞就像魚失去活動空間，補足水分後環境才會平衡。輕鬆意象的生活日常比喻，讓觀眾能自然理解皮膚保水的概念。

主持人劉思慧醫師、邱世明主播

節目也提醒觀眾，任何醫學行為都須由合格醫師評估，不宜自行模仿或根據網路傳言判斷。林依吟醫師指出，保濕、充足睡眠與防曬，是每個人都能做到的基本功；醫師的角色，是協助判斷何種方式最適合個別需求，而非提供一體適用的答案。

製作單位中華民國美容醫學醫學會(以下簡稱美醫會)也強調，《嘿 醫美好辣》以衛教為核心，目的在於提供觀眾正確知識。節目尾聲再次提醒觀眾：「保水不是神話，而是皮膚科學。」。

想要第一手直擊醫美好辣節目內容與快訊，請鎖定中華民國美容醫學醫學會Youtube頻道、粉專，KKTV(嘿 醫美好辣頻道)、凱擘大寬頻電視與 Youtube 頻道。本集欣獲「高德美」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，而觀眾想要知道更多節目精彩花絮與醫美整形報導，請鎖定台灣好新聞與 TDN .TODAY善思新聞網。在影片下方留言 (或詢問)，就有機會讓本集來賓林依吟醫師、翁子軒醫師，親自與你在線上互動。

