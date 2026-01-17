影／「裝死小羊」超萌暴紅！演技絕佳 身價翻倍漲

裝死羊身價水漲船高，網上吸引千萬粉絲。（圖／翻攝自抖音@人民網）





這隻小羊練就一身「裝死」技能。飼主說，原本打算去市場賣，但這隻「裝死羊」一碰就倒，根本賣不出去。飼主發現，這隻羊是刻意裝死，可愛影片曝光後，瞬間爆紅。

主人一靠近，小羊瞬間斷電，後來發現牠好像是故意裝死。「裝死羊」飼主金小林：「看一下啊，會裝死的羊，你醒啦，321，倒，你看聲控羊。」

主人笑稱根本是一隻聲控羊。寧夏近來這隻小羊瞬間爆紅，因為牠獨特的超萌「裝死」演技，已經練到爐火純青，而且只針對成年人靠近會瞬間倒地，但跟孩童玩耍就活力滿滿。

「裝死羊」飼主金小林：「準備好了沒，321，倒。人家一抱牠就裝死了，人家就以為是還有什麼病，我就把牠抱回去了。特別通人性，只要一看到人的身影，牠就躺著，頭抬看你，走了以後牠就站起來。」

飼主笑說，當初一次買了4隻小羊去市場賣，唯獨這隻會裝死，一倒地就賣不出去，笑說牠是練就一身裝死的保命技能。

網路新聞：「憑藉裝死絕技爆火全網，硬是把自己身價從420元（人民幣）的市場價，演到了有人出價13萬來買。」

裝死羊身價水漲船高，網上吸引千萬粉絲，現在已經是飼主家鄉的「代言羊」。專家分析，這可能是基因缺陷，只要太緊張就會四肢僵直，但也靠著這項缺陷，讓小羊變成網路明星。

另外，江蘇淮安這兩隻黑狗狗，竟然還會載客騎車上路。

網路新聞：「這隻狗是一隻網紅狗，不只一次在各個場所騎電動車，狗主人稱這不是遙控車，是狗狗自己踩煞車的。」

現在小動物不只靠臉賣萌走紅，還得有特殊「才藝」，才能脫穎而出。

