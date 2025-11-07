(影)裴洛西宣布不再尋求連任！ 感謝影片見專機夜間抵台、獲頒勳章

[Newtalk新聞] 現年85歲的美國聯邦眾議院前議長、民主黨重量級人物裴洛西（Nancy Pelosi）宣布不再尋求連任眾議員，傳奇生涯將劃下句點。她不僅是眾院首位女性議長，也可以說是美國政壇最具影響力人物。她於社群平台X（前推特）釋出近6分鐘的感謝影片，回顧傳奇政治路以外，也重現2022年8月2日晚間從訪台專機走下、在總統府獲頒「特種大綬卿雲勳章」的畫面。





綜合美聯社、英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，代表舊金山近40年的裴洛西在致選民的影片中說道：「我將不再尋求競選國會連任。」這標誌著一段傳奇政治生涯將就此劃下句點。裴洛西是美國眾院首位女議長，2003年至2023年間擔任眾院民主黨團領袖。她表示：「在我們邁步向前之際，我想對我深愛的城市說：舊金山，要相信你們的力量。」

廣告 廣告





裴洛西強調：「我們締造了歷史，也推動了進步。我們一直走在前端，現在更須持續這樣做，積極參與我們的民主，並為我們所珍視的美國理想而奮鬥。」她在影片中神情愉悅地展望未來，同時播放從政數十年建樹，宣告將履行最後一年任期。她也向把自己送進國會的選民們喊話，呼籲在美國和在全球繼續傳承理念。





裴洛西曾於2022年8月2日至3日訪問台灣，成為繼1997年時任美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）之後訪台層級最高的美國政要。她於晉見時任總統蔡英文時表明，台灣之行向外界清楚表達「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」。蔡英文肯定裴洛西是台灣最堅定友人。





北京接著軍事挑釁不斷，包括向台灣周邊海域發射11枚飛彈，當中數枚落在日本鄰近海域。而訪台並非裴洛西第一次狠踩北京紅線。裴洛西的感謝影片也可見她1991年9月，在六四事件爆發兩年後，於天安門廣場上拉開寫有「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」的布條，聲援中國民主運動的畫面，當年她還只是新科國會議員。





裴洛西與美國前總統拜登（Joe Biden）的友誼長達50年，兩人雖然在拜登去年競選連任時關係跌至冰點。裴洛西當時憂心拜登私下勸拜登退出大選，讓拜登夫婦不滿，感覺被多年盟友背叛，但拜登仍推文祝福老友，稱讚裴洛西是「美國歷史上最好的眾議院議長」，他寫下：「這就是我授予她總統自由勳章的原因」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鳳凰颱風挾強風豪雨撲台！週日晚起變天、氣象署揭這時最接近台灣

昇捷 × 千塘從建築美學到藝術行旅 共榮永續新未來