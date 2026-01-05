(影) 「西半球是美國的」! 馬杜洛被捕盧比歐點名「它」是下一個 這2國也 「挫著等」....

[Newtalk新聞] 美國已對委內瑞拉採取重大軍事行動，並成功拘捕總統尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro），相關說法同時搭配美國國務卿 馬可．盧比歐（Marco Rubio）強硬表態。盧比歐稱，古巴的官員們要小心了，而美國總統川普此前則指責墨西哥總統辛鮑姆也包庇毒販，哥倫比亞總統被被指責縱容販毒集團。





X 帳號「黑夜的一盞小台燈」轉述稱，盧比歐受訪時明確表示「西半球是我們的」，並點名俄羅斯、中國、伊朗「必須退出」，強調在川普領導下，外部勢力不應介入美國「後院」。貼文並引述盧比奧回應「為何美國需要石油」的提問時表示，中國、俄羅斯與伊朗同樣需要石油，但「這裡是西方，是我們生活的地方」。

另一組 X 帳號「Israel wars」與多名中文使用者則進一步宣稱，美軍已成功拘捕馬杜洛，委內瑞拉人民「徹夜狂歡」，並稱行動被川普形容為「二戰以來最完美的一次軍事行動」。相關貼文甚至出現高度戲劇化說法，指馬杜洛行蹤遭中國領導人所贈送的華為手機定位，並延伸至「美國已掌握中國高階軍官位置」等指控，但這類內容目前並未獲得證實。





盧比歐在訪談中強調石油轉移對委內瑞拉下一步的和平至關重要。 圖：翻攝自@HXR001





在政治過渡層面，部分貼文聲稱委內瑞拉副總統德爾西．羅德里格茲（Delcy Rodríguez）已被任命為代理總統，並立即與盧比歐進行視訊會談，討論石油、毒品與政權過渡事宜。





相對而言，盧比歐接受美國媒體訪問的談話，盧比奧批評馬杜洛「無法共事、從未遵守任何協議」，並指出美國不希望伊朗與古巴勢力持續存在於委內瑞拉。他表示，美方將觀察現階段掌權者的「實際行動」，而非過渡期言論，並強調美國仍保留包括石油制裁在內的多種手段，以確保自身利益。





古巴國家主席迪亞斯-卡內爾。(資料照片) 圖 : 翻攝自聯合國網頁





盧比歐也在節目中多次提及古巴角色，指出馬杜洛的內部安全與情報體系「由古巴人掌控」，並形容古巴政權是「一個正在崩潰的體制」。在另一場美國全國廣播公司《與媒體見面》節目中，盧比歐被問及古巴是否會成為下一個目標時，僅回應「不會公開談論未來步驟」，但直言美國「並不是古巴政權的粉絲」。





值得注意的是，部分帳號進一步推論美國已與俄羅斯達成「勢力重新劃分交易」，甚至暗示普丁將退出拉丁美洲。

