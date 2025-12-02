影/西南航空貓咪「大逃亡」萌翻乘客 網笑：我搭的班機為何都沒有

美國西南航空在感恩節期間一架客滿的班機上，竟然出現了一隻貓咪在四處趴趴走，引起乘客一陣騷動。而一名機組員機靈地將牠抱起，並讓牠臨時參與了起飛前的安全示範，為旅程帶來了歡樂氣氛。

美國一架西南航空客機上，出現一隻「逃獄」的貓咪。（圖／翻攝自IG@jaytom531）

據《紐約郵報》報導，事發於感恩節假期的西南航空班機上，一隻貓咪疑似掙脫了籠子，開始在客艙裡四處走動，引發了一陣小小混亂。而一名空服員見狀，迅速將貓咪抱起，讓牠一起參加起飛前的安全示範，可愛的模樣讓乘客們都忍不住笑了出來。

一名乘客將過程拍了下來並上傳到IG上，只見貓咪被空服員抱著來回走了幾趟後，終於被認出牠的主人尋回，並安全地放回貓包中。

這段貓咪「大逃亡」的影片在社群媒體上引起熱烈討論。一位IG用戶幽默地評論：「看起來這隻貓是在為降落做準備，檢查餐桌是否收好。」另一位網友則表示：「這隻貓的行為比現在許多搭機的人還要好。」還有人感嘆道：「為什麼這種事從不在我搭乘的航班上發生？」

根據西南航空的規定，乘客可以在國內航班上攜帶貓咪，每隻單程需支付125美元（約3,928元新台幣），前提是貓咪至少要八週大，且能放入經航空公司認可的寵物籠中，並可放置在主人的座位下方。

