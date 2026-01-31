影/西方多國「排隊訪中」！介文汲嘆：台灣實在「太依賴美國」

英國首相施凱爾近日訪問中國大陸，前外交官介文汲表示，國際競爭日益激烈，若反應遲緩，市場與戰略空間很快就會被他國搶占，「等到被美國一路打到爬不起來，才想調整方向，已經來不及了」。

介文汲在中天節目《全球大爆卦》表示，在英國之前，芬蘭等國已先行與中國大陸接觸，德國也計畫訪中，但目前北京方面態度轉趨保留，「不是你想來就來」。在此情況下，施凱爾（Keir Starmer）展現出更為靈活、務實的外交語言，被視為典型的現實主義國家利益操作。

介文汲直言，這正是國際政治的「教科書版本」，即國家利益高於一切，他表示，做生意不能慢，搞外交更不能僵化，該轉向時就必須轉向，否則只會在現實中付出更大代價，「被人修理了一頓，還要用真心換絕情，是最不切實際的幻想。」

談及台灣現況，介文汲抨擊，台灣政府在對美關係過度依賴，卻未換得對等尊重，「美國得了便宜還賣乖，問題不在美國，而在於台灣內部的決策者。」他直言，國際社會所高舉的價值口號，往往淪為政治鬥爭與包裝自身的工具，「民主、價值、盟友，很多時候只是化妝術。」在現實政治下，小國若誤把口號當作護身符，反而更容易被犧牲。

