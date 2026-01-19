(影)西班牙2列車高速脫軌相撞! 已知21死100傷、車體變形救援困難

[Newtalk新聞] 西班牙南部18日發生兩列列車相撞的重大鐵路事故，根據西班牙緊急救援單位和警方消息，事故地點位於科爾多瓦（Córdoba）附近、靠近亞達穆斯（Adamuz）鎮一帶，事發後馬德里與安達盧西亞之間的鐵路交通全面中斷，已知至少21人死亡、100人受傷。





綜合外媒報導，警方目前證實21人喪生；另有100人受傷，其中25人傷勢嚴重。西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）說明，一列由馬拉加（Malaga）開往馬德里的高速列車在行駛途中突然出軌並衝入鄰近軌道，隨後與另一列自馬德里開往韋爾瓦（Huelva）、反方向行駛的列車發生碰撞，導致兩列列車均脫軌。

ADIF提到，事故發生在晚間6點40分，距Iryo列車自哥多華站發車僅約10分鐘。第2列列車由西班牙國家鐵路（Renfe）公司營運，該公司尚未回應相關置評請求。Iryo列車載有超過300名乘客，Renfe列車約有100人。ADIF宣布，馬德里往返哥多華、塞維亞（Seville）、馬拉加和維爾瓦的高速列車至少19日全日停駛。





哥多華消防局長卡孟納（Paco Carmona）指出，首列自馬拉加開往馬德里的列車乘客已經撤離。另一列車車廂損毀嚴重，鋼材扭曲、座椅變形。現場仍有人員受困，還無法確認死亡人數，救援目前著重於將人員從狹小處救出。必須先移出遺體，才能接觸仍可能生還的人，這項任務相當困難。





一名目擊者告訴西班牙國家電視台（TVE），第一列列車其中一節車廂完全翻覆。當時搭乘其中一列車的西班牙國家廣播電台（RNE）記者形容，撞擊時感覺就像「一場地震」，乘客們拿起緊急安全鎚擊破車窗逃出。西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）表示，政府已與緊急救援單位全面合作，協助處理後續事宜。





西班牙國王費利佩六世（King Felipe VI）與王后萊蒂齊亞（Queen Letizia）在社群平台發文寫道，正高度關切這起災難性事故，並向罹難者家屬致上最深切的哀悼，同時祝福傷者早日康復。安達盧西亞自治區主席莫雷諾（Juanma Moreno）也表達哀痛與關切，向受害者及其家屬致上支持與慰問。

